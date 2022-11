Amici della Musica, “Proust e la musica” per la 66esima stagione concertistica al Pollini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 16 novembre, all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15 primo dei tre concerti dedicati a Proust e la musica, organizzati dagli Amici della Musica di Padova in occasione del centenario della morte di Marcel Proust (18 novembre 1922). I programmi dei concerti ruoteranno attorno all’universo musicale caro allo scrittore francese e agli autori da lui particolarmente amati.

Scopri tutti gli appuntamenti della 66esima edizione concertistica

Nel concerto del 16 novembre verranno quindi eseguiti brani di Enescu, Ysaÿe, Ravel e Saint-Saëns e di Franck, di cui ricorrono i duecento anni dalla nascita. Inoltre, in prima esecuzione italiana, un brano del compositore francese P. Hersant. Il concerto è affidato ad un duo di eccellenza. Philippe Graffin è considerato il migliore violinista francese, tanto che le sue interpretazioni hanno fatto dire alla rivista Gramophone che “la sua comprensione dello stile non ha eguali”.

Philippe Graffin è il fondatore e direttore artistico di “Consonances”, il festival internazionale di musica da camera di St. Nazaire in Francia, e viene invitato regolarmente ai più importanti festival di musica da camera in Europa e negli Stati Uniti. La musica contem molti compositori hanno scritto opere a lui dedicate. Ha condiviso il palcoscenico con alcuni fra i migliori musicisti del nostro tempo, tra i quali Lord Menuhin, M. Rostropovich, Martha Argerich.

Nel concerto del 16 novembre lo accompagna la pianista Claire Désert. Claire Désert ha compiuto i suoi studi a Parigi con J.Hubeau e al Conservatorio di Mosca con E.Malinin. È impegnata sia come solista che come apprezzata camerista in collaborazioni con A.Gastinel, Quartetto Sine Nomine, Quintetto Moraguès, E.Strosser. Le sue incisioni discografiche(AVIE) hanno ricevuto lusinghieri riconoscimenti della critica (Choc di Classica, Crescendo Magazine, Pizzicato).

Prova aperta all’Auditorium Pollini alle ore 10.30. Nei giorni successivi al concerto, Graffin condurrà delle masterclass di violino, organizzate in collaborazione con il Conservatorio Pollini di Padova.

Proust e la musica

Il programma

George Enescu, Impressions d’enfance op. 28

Philippe Hersant, Swan(n)

César Franck, Sonate

Eugène Ysaÿe, Sonate posthume op. 27 bis per violino solo

(prima esecuzione italiana)

Maurice Ravel, Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré

Camille Saint-Saëns, Sonate n. 1 op. 75

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - Padova

telefono 049 8756763

email info@amicimusicapadova.org

sito https://www.amicimusicapadova.org/

pagina Facebook www.facebook.com/amicimusicapadova

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/11/16/661/