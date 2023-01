Amici della Musica, “L’Arte dell’Arco” con strumenti originali per la 66esima stagione concertistica al Pollini

66a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Martedì 17 gennaio 2023, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

L’ Arte dell’Arco con strumenti originali

Federico Guglielmo maestro di concerto al violino

Roberto Loreggian clavicembalo

Integrale dei concerti per clavicembalo di Johann Sebastian Bach (2° concerto)

Martedì 17 gennaio 2023, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini, secondo concerto dedicato all’ Integrale dei concerti per clavicembalo di Johann Sebastian Bach, ciclo triennale organizzato dagli Amici della Musica di Padova.

Ad esibirsi è l’Arte dell’Arco, uno degli ensemble più noti nel panorama musicale italiano ed internazionale, fondato nel 1994 dal violinista padovano Federico Guglielmo, che oggi ne è il maestro di concerto. Guglielmo, virtuoso del violino e interprete prestigioso del repertorio classico e barocco, è famoso in Italia e all’estero, sia come solista che direttore.

Con l’ensemble L’Arte dell’Arco ha suonato nei maggiori festival europei ed inciso per Deutsche Harmonia Mundi, Sony/Bmg Classical, Chandos, Cpo, Stradivarius, Asv Gaudeamus, Rai Trade. Nel concerto del 17 gennaio, insieme all’Arte dell’Arco si esibirà un altro padovano di spicco, il clavicembalista Roberto Loreggian, al quale è stato da poco conferito un riconoscimento speciale per la carriera da parte del Senato della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto. Presente nei più importanti festival nazionali e internazionali, oltre che con L’arte dell’Arco, Loreggian collabora sia come solista che accompagnatore con altre numerose orchestre, tra le quali l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’ Orchestra da camera di Mantova, l’ Orchestra di Padova e del Veneto e I Virtuosi Italiani .

Vastissima la sua discografia. In programma, oltre a tre concerti di J.S. Bach (BWV 1055, BWV 1056 e BWV 1058), due brani di stile francese: una Ouverture di Johann Bernhard Bach e la Suite BWV 1070, che era stata attribuita a Johann Sebastian, ma che potrebbe essere opera invece del figlio Wilhelm Friedemann Bach. Prova aperta all’Auditorium Pollini alle ore 10.30.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it , da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

