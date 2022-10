Amici della Musica, “Un pianoforte per Padova” per la 66esima stagione concertistica al Pollini

Concerto di apertura della stagione degli Amici della Musica all’Auditorium Pollini, il 18 ottobre alle ore 20.15, con uno degli artisti più importanti della scena musicale internazionale, il pianista Alexander Lonquich. La lunga carriera di questo musicista è iniziata nel 1977, con la vittoria al Concorso Casagrande dedicato a Schubert, e nel tempo è stata scandita da esibizioni nei più importanti centri musicali e dai numerosi riconoscimenti della critica internazionale, quali il “Diapason d’Or”, il “Premio Abbiati” (come miglior solista del 2016) e il “Premio Edison” in Olanda. Lonquich non si presenta solo come solista, ma dedica una parte importante della sua attività alla musica da camera e alla collaborazione con i più rinomati direttori d’orchestra.

Nel 2003 ha formato, con la moglie Cristina Barbuti, un duo pianistico che si è esibito in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Norvegia e USA. Lonquich collabora regolarmente con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, anche nella veste di direttore-solista.

Programma di notevole interesse per il concerto al Pollini. Accanto alla Sonata op. post. D 960 di Schubert, di cui Lonquich è uno dei maggiori conoscitori e interpreti, un’opera di raro ascolto di A. Dvo?ák , Humoresques op.101, e infine la Sonata “27 Aprile 1945” del compositore tedesco K.A.Hartmann, ispirata alla “marcia della morte” dei prigionieri del lager di Dachau.

Hartmann fu uno dei musicisti tedeschi che non emigrò dalla Germania durante il nazismo, ma continuò a comporre pur in situazione di grande difficoltà. Lonquich si esibirà alla tastiera dello Steinway gran coda messo a disposizione della città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Il giorno dopo il concerto seminario di approfondimento sulla Sonata D960 di Schubert aperto al pubblico (Auditorium Pollini ore 10.30).

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) 8 euro, Ridotti (65 anni) 22 euro, Interi 27 euro

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it , da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Info

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/10/18/657/

Foto articolo da comunicato stampa © Cecopato Photography