Amici della Musica, il Quartetto di Venezia archi e Pietro De Maria pianoforte per la 66esima stagione concertistica al Pollini

Il Quartetto di Venezia, che con oltre quarant’anni di ininterrotta attività è uno degli ensemble italiani più longevi e apprezzati, sarà ospite della 66 stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova lunedì 19 dicembre, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini. Il concerto è tutto dedicato alla musica di Franck (nel bicentenario della nascita del compositore) di cui verrà eseguito il Quartetto, e poi, insieme al pianista De Maria, il Quintetto.

Formatosi alla scuola del Quartetto Italiano nei corsi di P. Farulli a Fiesole e a Siena, il Quartetto di Venezia si è esibito nelle maggiori sedi concertistiche in tutto il mondo, ed è stato quartetto residente alla Normale di Pisa e alla Fondazione Cini di Venezia. Ha riscoperto e registrato gran parte del repertorio italiano per quartetto degli ultimi tre secoli, e vanta quindi una ampia discografia. Nel suo repertorio anche opere raramente eseguite, come i quartetti di G.F.Malipiero (“Premio della Critica Italiana” quale migliore incisione cameristica).

L'ensemble ha collaborato con artisti di fama mondiale tra i quali Bruno Giuranna, Mario Brunello, il “Quartetto Borodin”, il “Quartetto Prazak”. In questo caso suonerà al loro fianco il pianista Pietro De Maria. Anche lui di origine veneziana, ha perfezionato i suoi studi alla scuola di Maria Tipo e si è successivamente affermato fra il 1990 e il 1997 in importanti concorsi come il ?ajkovskij, il Concorso Dino Ciani, il Géza Anda e il Concorso Mendelssohn. Accademico di Santa Cecilia e docente al Mozarteum di Salisburgo, De Maria ha una ricchissima attività concertistica e discografica, sia da solo che nella musica da camera.

Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti ed è il primo pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin. Nel 2010, anno del bicentenario della nascita del compositore polacco, Pietro De Maria è stato invitato a suonare Chopin nelle più importanti sedi internazionali.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Scarica il programma in formato

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - Padova

telefono 049 8756763

email info@amicimusicapadova.org

sito https://www.amicimusicapadova.org/

pagina Facebook www.facebook.com/amicimusicapadova

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/12/19/670/

https://www.facebook.com/events/857371902089063