Amici della Musica: Elisso Virsaladze, pianoforte, e il quartetto David Oistrach per la 66esima stagione concertistica al Pollini

66a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Giovedì 2 marzo 2023, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Un pianoforte per Padova

Elisso Virsaladze pianoforte

Quartetto David Oistrach ensemble d’archi

ANDREY BARANOV violino

RODION PETROV violino

FEDOR BELUGIN viola

ALEXEY ZHILIN violoncello

musiche di Dmitrij Šostakovi? e Robert Schumann

Dettagli

Giovedì 2 marzo, all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15, ritorno della grande pianista Elisso Virsaladze insieme al debutto padovano del Quartetto David Oistrach. Preziosa e rara occasione quindi di sentire una serata di quintetti, con musicisti di fama internazionale. In programma il Quintetto op.57 di Dmitrij Šostakovi?, una delle opere più note e significative del compositore russo e il Quintetto op.44 di Robert Schumann, capolavoro assoluto del repertorio per quintetto con pianoforte.

Elisso Virsaladze, di origini georgiane, è una delle più famose pianiste e didatte russe, e si è imposta sulla scena fin da giovanissima, dopo il celebre Concorso Tchaikovsky. Ha ottenuto riconoscimenti in ogni parte del mondo. I compositori del tardo diciottesimo secolo e del diciannovesimo secolo sono i suoi più amati, e tra questi Schumann occupa un posto particolare. Come ebbe a dire Sviatoslav Richter di lei “… il suo Schumann non ha eguali”. Ma il suo vasto repertorio include anche i compositori russi moderni e contemporanei e nel concerto la pianista darà quindi prova delle sue capacità interpretative in autori tra loro diversi. Virsaladze suonerà sullo Steinway gran coda della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo messo a disposizione della città (2004).

Il Quartetto David Oistrach è formato da quattro tra i più eccezionali musicisti russi di oggi, tutti solisti a pieno titolo, uniti nella loro abilità artistica e nella loro passione per l'arte del quartetto.L’ensemble è nato nel 2012, formandosi sotto la guida di Sergei Pischugin, famoso musicista da camera, già allievo di Oistrach, ed ha preso il nome del grande violinista. Dopo gli importanti debutti in Giappone, a Hong Kong, e in vari paesi europei il quartetto si esibisce ora in tutto il mondo, in importanti sale quali la Gulbenkian Foundation di Lisbona, la Wigmore Hall di Londra, la Pierre Boulez Saal di Berlino, l'Auditorium de Barcelona.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti: Studenti e giovani (30 anni) € 8, Ridotti (65 anni) € 22, Interi € 27,00

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it , da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info: www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

