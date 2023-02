Amici della Musica: “La grande partita” Jadran Duncumb - liuto barocco per la 66esima stagione concertistica al Pollini

66a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Martedì 21 febbraio 2023, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Jadran Duncumb - liuto barocco “La grande partita”

Musiche di S.L. Weiss e J. S. Bach

Dettagli

Singolare concerto di liuto barocco martedì 21 febbraio 2023, alle ore 20.15 presso L’Auditorium Pollini di Padova, nell’ambito della 66a stagione degli Amici della Musica di Padova. Il concerto è stato intitolato La Grande Partita poiché il programma si è ispirato all’”incontro musicale” avvenuto a Lipsia nel 1739 tra S.L.Weiss, uno dei più importanti compositori di liuto del suo tempo, e J.S.Bach. I due compositori suonarono insieme e da soli improvvisando delle fughe, senza che si potesse però scegliere chi fosse stato il migliore.

Il liutista Jadran Duncumb alternerà quindi opere dei due compositori: la Sonata 39 "La Grande Partita" e Prélude e Passacaglia (da Sonata 18) di S.L.Weiss e Preludio, Fuga e Allegro BWV 998 Suite BWV 996 di J.S. Bach.

Jadran Duncumb è di origine inglese e croata, anche se dall'età di nove anni è cresciuto vicino a Oslo. Ha deciso di studiare musica quando ha vinto la categoria Archi e ha raggiunto la finale del "BBC Young Musician of the Year". Si è avvicinato alla musica barocca durante i suoi studi al Royal College of Music di Londra (dove ha studiato chitarra e liuto) e da allora si esibisce con vari ensemble europei, oltre ad essere richiesto come solista specializzato principalmente nel repertorio per il liuto barocco e la chitarra barocca. Ha tenuto concerti da camera con musicisti come Amandine Beyer e, Mario Brunello (suonando con questi ultimi due come parte di un trio al festival italiano "Suoni delle Dolomiti" nel 2016). Si esibisce frequentemente anche con il violinista Johannes Pramsohler, in tournée con programmi di musica per liuto e violino barocco di Bach e Weiss e dei loro contemporanei. Successo ha riscosso anche il suo duo con il violinista Kinga Ujszàszi, "Repicco", che è stato selezionato per partecipare al "EEEmerging Artists Program" di Creative Europe con concerti e lezioni in Romania, Lettonia, Italia e al Festival di Ambronay. Ha registrato due album da solista per Audax Records, Weiss & Hasse - Lute Sonatas (2018 -Audax Records) e Bach - Works for lute (2021) (Diapason D'Or maggio 2021).

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it , da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info:

Amici della Musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/02/21/675/