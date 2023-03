Giornata europea della musica antica: Maximilian Hornung, violoncello, e Herbert Schuch, pianoforte, al Pollini

66a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Martedì 21 marzo 2023, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Giornata Europea della Musica Antica

Maximilian Hornung violoncello

Herbert Schuch pianoforte

Martedì 21 marzo, all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15, gli Amici della Musica di Padova celebrano la Giornata Europea della Musica Antica con il duo Hornung-Schuch, per la prima volta ospite nelle loro stagioni. Al centro del programma due grandi sonate, quasi coeve, del repertorio violoncellistico postromantico, la sonata op. 6 di Richard Strauss e la Sonata op. 36 di Edvard Grieg. Inoltre, per rendere omaggio alla Giornata Europea della Musica Antica, verrà eseguita una proposta di raro ascolto: i Tre Preludi-Corali per organo di J.S.Bach, trascritti nel 1924 da Z.Kodály per violoncello e pianoforte.

Entrambi i musicisti hanno al loro attivo una importante carriera solistica sia a livello concertistico che discografico. Maximilian Hornung è considerato uno dei migliori violoncellisti tedeschi della sua generazione, per lo stile raffinato e l’eccezionale maturità musicale. Si esibisce regolarmente con le maggiori orchestre europee, e la sua attività è ricca di riconoscimenti (German Music Council’s Competition, Premio Europeo della Cultura 2015, Fondazione Mutter, Borletti-Buitoni Trust). Molto vasta la sua discografia, che comprende incisioni con la Sony e la Deutsche Grammophon.

Anche il pianista Herbert Schuch è noto per essere uno dei musicisti più interessanti della sua generazione. La sua vittoria in tre importanti concorsi ( il Concorso Casagrande, il Concorso pianistico internazionale di Londra e il Concorso internazionale Beethoven di Vienna) in un solo anno ha creato scalpore internazionale. Le sue registrazioni includono compositori anche molto diversi tra loro, tra i quali Bach, Liszt, Ravel, Brahms, Stravinsky. Herbert Schuch ha lavorato con numerose orchestre rinomate, tra cui la London Philharmonic Orchestra, la Bamberg Symphony, la Dresden Philharmonic, la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, e l'Orchestra della Svizzera Italiana.

La stagione

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

