Amici della Musica, il Quartetto Goldmund per la 66esima stagione concertistica al Pollini

Quartetto d’archi per il prossimo concerto degli Amici della Musica di Padova, martedì 22 novembre. Il Quartetto Goldmund, “giovane” ensemble tedesco, è considerato uno dei migliori quartetti della sua generazione, ed è particolarmente apprezzato per la finissima intonazione e l’elaborato.

Grazie alle interpretazioni convincenti delle grandi opere classiche e moderne della letteratura per quartetto d'archi l’ensemble si è affermato a livello internazionale, ed è presente nelle maggiori sale concertistiche in Europa, Canada, USA, Australia e Cina. Tra i prestigiosi riconoscimenti basti ricordare l’International Wigmore Hall String Competition 2018 e il Melbourne International Chamber Music Competition 2018. La Nippon Music Foundation nel 2019 ha premiato il quartetto mettendo disposizione dei musicisti per quattro anni gli Stradivari, che furono del Quartetto Paganini (1946-1966). Nel 2016 debutto discografico per Naxos con un CD dedicato a Haydn, salutato con entusiasmo dalla riviste specializzate, e seguito da altri 2 CD (Berlin Classics): il primo con musiche di Šostakovi?, e il secondo con musiche di W.Rihm, A.Sokolovic, F.Say e D.Tabakova. Quest’ultimo CD, dal titolo “Travel Diaries”, è un viaggio musicale con opere contemporanee di compositori con cui il quartetto ha lavorato negli ultimi dieci anni ed è stato definito "uno dei CD di quartetto d'archi più vivaci e stimolanti degli ultimi tempi" (Suddeutsche Zeitung).

In breve

Martedì 22 novembre 2022, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Quartetto Goldmund

Florian Schötz Violino

Pinchas Adt Violino

Christoph Vandory Viola

Raphael Paratore Violoncello

Il programma

Il programma del concerto comprende due capolavori romantici, il Quartetto op. 44 n. 2 (1837) di Mendelssohn e il celeberrimo Quartetto “La morte e la fanciulla “ (1824) di Schubert, inframezzati da Cinque pezzi di E. Schulhoff, opera composti nel 1923 a Praga e dedicata a Milhaud. Ogni pezzo della composizione evoca un differente stile di musica per danza.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - Padova

telefono 049 8756763

email info@amicimusicapadova.org

sito https://www.amicimusicapadova.org/

pagina Facebook www.facebook.com/amicimusicapadova

Info web

