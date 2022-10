Amici della Musica, l’Orchestra “ad astra” della Schola Cantorum Basiliensis al Pollini

La Schola Cantorum Basiliensis per la prima volta in Italia, a Padova il 25 ottobre all’Auditorium Pollini, ospite della 66a stagione degli Amici della Musica.

Debutta quindi in Italia un’orchestra d’eccellenza, dato che, nell’ambito della musica antica, la Schola Cantorum Basiliensis (SCB) è riconosciuta come l’istituzione leader a livello mondiale per la formazione e la pratica musicale storica. Fondata nel 1933 proprio per la ricerca e l’insegnamento della musica antica, la SCB conta oggi circa 200 allievi, provenienti da diversi paesi, e suddivisi in indirizzi che coprono più di 1000 anni di musica, dalla musica medioevale e rinascimentale a quella classica.

L'Orchestra “ad astra” della Schola Cantorum Basiliensis è un ensemble che si rinnova ogni anno, poiché è composta dagli attuali studenti dell'istituto. È diretta da docenti della scuola o da altri ospiti di fama internazionale. Nel concerto del Pollini, la concertazione e il ruolo di primo violino sono affidati a Leila Schayegh. Insegnante delle classi di violino barocco, Leila è una profonda conoscitrice della musica antica e del tempo in cui le opere sono state scritte, ed è una musicista dotata di grande espressività artistica. Ha ottenuto numerosi premi in concorsi internazionali e riconoscimenti discografici quali il Diapason d’Or. In programma musiche di Pietro Nardini, di cui ricorre il terzo centenario dalla nascita. Nardini fu un illustre allievo di Tartini e nel ‘700 fu una delle figure di spicco nel panorama musicale europeo. Di Nardini verranno eseguiti il Concerto per violino op. 1 n. 5 e la Sinfonia n.1, di cui si conserva l’unica copia manoscritta proprio a Basilea. Verranno poi eseguite una sinfonia concertante di Cambini, allievo di Nardini, il concerto D29 per violino di Tartini e la Sinfonia K 201 di Mozart.

Concerto in collaborazione con Maja Sacher Stiftung.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) 8 euro, Ridotti (65 anni) 22 euro, Interi 27 euro

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it , da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Info

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/10/25/659/

Foto articolo da comunicato stampa ©M. Borggreve