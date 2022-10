Amici della Musica, “La fonte musica” per la 66esima stagione concertistica al Pollini

Secondo concerto del ciclo avviato lo scorso anno Dante e la musica all’Auditorium Pollini, il 4 novembre alle ore 20.15, con l’ensemble di musica medievale La fonte musica, diretto da Michele Pasotti.

L’ensemble è nato proprio per interpretare la straordinaria stagione di passaggio tra l’età medievale e quella umanistica, con particolare attenzione all’Ars Nova del Trecento italiano, periodo di grande fioritura musicale. I brani in programma riproporranno il mondo polifonico ai tempi di Dante, dai silenzi carichi di lamento dell’Inferno ai concerti angelici del Paradiso, secondo le parole dello stesso Pasotti.

La fonte musica si è affermata nei maggiori festival internazionali di musica antica e suoi concerti sono stati trasmessi da BBC, RAI Tre, ORF 1. Particolarmente significativa l’attività discografica: “Metamorfosi Trecento. Trasformazioni del mito nell’Ars Nova” (Alpha Classics) è stato premiato nel 2017 con il Diapason d’Or e inserito tra “I 100 dischi che ogni amante della musica dovrebbe conoscere”.

Il direttore Michele Pasotti è titolare della cattedra di Liuto presso il Conservatorio “Maderna” di Cesena. Svolge un’intensa attività seminariale sulla musica medievale e sul liuto in istituti di perfezionamento, conservatori, scuole e festival a cui affianca conferenze di approfondimento e di divulgazione anche in trasmissioni radiofoniche su Rai Radio3. Come liutista (liuti, tiorba, chitarra barocca) e come co-direttore collabora con diverse formazioni e si è esibito nelle più prestigiose sale da concerto d’Europa, Stati Uniti e Asia, con un repertorio che va dal Medioevo al tardo Settecento. La maggior parte della sua attività musicale è comunque dedicata a La fonte musica, con la quale ricrea al meglio la creatività, la raffinatezza e la bellezza della musica antica.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Dettagli

Venerdì 4 novembre 2022, ore 20.15 - ciclo A Auditorium C. Pollini, Padova

Dante e la musica: La fonte musica

Francesca Cassinari soprano

Alena Dantcheva soprano

Gianluca Ferrarini tenore

Efix Puleo viella da braccio

Teodoro Baù viella da gamba

Michele Pasotti liuto e direzione

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) 8 euro, Ridotti (65 anni) 22 euro, Interi 27 euro

I biglietti sono in vendita su 2tickets.it , da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell'Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Info

Per info: https://www.amicimusicapadova.org/ - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

