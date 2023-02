Amici della Musica, Trio Kanawaga, Goldscheider e Car per la 66esima stagione concertistica al Pollini

66a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Mercoledì 8 febbraio 2023, ore 20.15

Auditorium C. Pollini, Padova

Mayumi Kanagawa violino

violino Ben Goldscheider corno

Joachim Carr pianoforte

Dettagli

Il trio protagonista del concerto di mercoledì 8 febbraio, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini, nasce dal recente incontro, fra Berlino e Londra, di tre giovani musicisti di diverse nazionalità.

La violinista Mayumi Kanagawa è americana-giapponese, ma è attiva a Berlino. Premiata ai concorsi ?ajkovskij di Mosca e Long-Thibaud-Crespin di Parigi è presente in sale prestigiose come la Wigmore Hall di Londra, il Konzerthaus di Berlino ed altre ancora in Europa, Giappone e America del nord.

Al corno l’inglese Ben Goldscheider,nominato dal Barbican ECHO Rising Star, inserendolo in un circuito che comprende sale come il Concertgebouw di Amsterdam, il Musikverein di Vienna, Elb-philharmonie e Köln Philharmonie.

Il pianista Joachim Carr, norvegese, è vincitore di prestigiosi premi, tra i quali il Primo Premio al 10° Concours International de Musique de Chambre de Lyon e il Premio Boris Pergamenschikow per la musica da camera contemporanea a Berlino, e collabora con alcuni dei più importanti interpreti della scena internazionale.

Il programma del concerto ha una articolazione molto varia e ricca di corrispondenze. Verrà suonato il Trio op. 40 di J. Brahms e il Trio “Hommage à Brahms” di G. Ligeti. Singolarmente i componenti del trio proporranno Air per corno solo del compositore tedesco J.Widmann, uno degli autori contemporanei attualmente più eseguiti al mondo, una scelta da Waldszenen op. 82 per pianoforte di Schumann e la Sonata per violino solo Sz 117 di Béla Bartók.

Il giorno seguente Masterclass di Ben Goldscheider in collaborazione con il Conservatorio Pollini.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A. Gli Amici della Musica fanno parte di AGIS Triveneto, AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), AMUR (Associazioni Musicali in Rete), CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica), REMA (Early Music in Europe).

Tutti gli appuntamenti della 66a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it , da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Per info:

Amici della Musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

www.amicimusicapadova.org - info@amicimusicapadova.org Tel. 049 8756763

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/02/08/673/