Petrarca Rugby e OPV insieme per il concerto inaugurale della 58esima stagione concertistica

Si esprimerà tra sport e musica l’evento di apertura della 58^ Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del veneto 2023/24 intitolata Peripezie!, firmata dal Direttore artistico e musicale OPV Marco Angius. Giovedì 12 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso l’Auditorium Pollini sarà infatti presente una rappresentanza del club Petrarca Rugby a vivificare lo storico rapporto tra sport e musica già esaltato nel 1928 dal compositore svizzero Arthur Honegger nel Movimento sinfonico intitolato Rugby che aprirà il primo concerto della 58^ Stagione OPV sotto la direzione di Wolfram Christ, artista in residenza OPV. La passione per lo sport e quella per la musica saranno inoltre esaltate alla presenza del giovane violinista Giovanni Andrea Zanon che, da enfant prodige del violino, ha rappresentato l’Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino ed è stato recentemente indicato dalla rivista Fortune! tra i 40 giovani italiani più influenti nel mondo della cultura. Zanon sarà protagonista in qualità di solista nel Concerto per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven, mentre il programma proseguirà con la Sinfonia n. 7 di Antonín Dvo?ák.

Alle ore 10.30 di giovedì 12 ottobre all’Auditorium Pollini di terrà la prova generale del concerto aperta al pubblico e alle scuole del territorio.

Con l’avvio della 58^ Stagione concertistica OPV, l’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto promuove in collaborazione con il Comune di Padova una serie di incontri aperti al pubblico con i protagonisti della rassegna musicale. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 18 presso la sala del Romanino dei Musei Eremitani (Piazza Eremitani, 8) con il Direttore artistico e musicale OPV Marco Angius che, oltre ad annunciare l’intera Stagione concertistica 2023/24 e gli artisti ospiti invitati, illustrerà alla cittadinanza le incisioni discografiche effettuate dall’Orchestra nel 2023 e i progetti futuri. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Wolfram Christ

Per molto tempo Prima Viola Principale dei Berliner Philharmoniker, Viola Principale dell’Orchestra del Festival di Lucerna e Professore alla Hochschule für Musik di Friburgo, Wolfram Christ è ampiamente riconosciuto come interprete che incarna la sincerità e l’integrità musicale. Lodato per le sue interpretazioni coinvolgenti e poetiche, Christ ha lavorato con le maggiori orchestre dei cinque continenti tra cui l’Orchestra da camera di Monaco, la Royal Danish Orchestra di Copenhagen, l’Orchestra Sinfonica d’Islanda, l’Orchestra Mozart di Bologna, l’Orchestra Nazionale di San Sebastian. Ha diretto in tournée la English Chamber Orchestra fino all’acclamata esibizione al Festival di Lucerna e ha debuttato con la New Japan Philharmonic Orchestra nell’autunno del 2019. Fino al 2013 Wolfram Christ ha ricoperto il ruolo di Direttore Ospite Principale della Stuttgart Chamber Orchestra esibendosi allo Schleswig-Holstein Music Festival e al Festival di Lucerna (2011), tenendo una tournée in America del sud (2012), collaborando con la pianista Hélène Grimaud (2013). Uscito nel 2014 per l’etichetta Hänssler Classic, il disco che raccoglie Le Sinfonie Amburghesi di Carl Philipp Emanuel Bach con Christ a capo della Stuttgart Chamber Orchestra ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali ed è attualmente considerata la migliore performance in circolazione.

Giovanni Andrea Zanon

Avviato lo studio del violino all’età di 2 anni, nel corso della sua attività musicale Giovanni Andrea Zanon si è esibito in alcune delle sale più prestigiose del mondo, tra le quali la Carnegie Hall di New York, il Teatro alla Scala di Milano, la Elbphilharmonie di Amburgo, il Teatro La Fenice di Venezia, la Philharmonie di Parigi, il Musikverein di Graz, la Smetana Hall di Praga, l’Arena di Verona. Ha recentemente rappresentato l’Italia suonando allo Stadio Nazionale di Pechino in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2022, trasmessa in mondovisione. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con importanti direttori d’orchestra, tra i quali Fabio Luisi, Pinchas Zukerman, Theodore Guschlbauer, Donato Renzetti, Marco Armiliato, Andrea Battistoni, Omer Meir Wellber e Jader Bignamini. Ha inoltre partecipato a numerosi progetti di musica da camera, che lo hanno portato ad esibirsi al fianco di grandi artisti come Pinchas Zukerman, Anna Netrebko, Mario Brunello e Pablo Ferrandez. Riceve numerose menzioni e riconoscimenti fra i quali, a sei anni, quello del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, il Leone d’Oro dalla Regione Veneto per i meriti artistici conseguiti all’estero e la nomina di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Ammesso al Conservatorio C. Pollini di Padova nel 2002, all’età di quattro anni, risulterà essere il più giovane ammesso nella storia delle istituzioni musicali statali italiane. Si diploma al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia con lode e menzione onorevole all’età di 15 anni. Su consiglio di Zubin Mehta, si trasferisce negli Stati Uniti per studiare con Pinchas Zukerman e Patinka Kopec presso la Manhattan School di New York. Suona il meraviglioso violino A. Stradivari “Marèchal Berthier”, Cremona 1716, della Fondazione Pro Canale di Milano.

Biglietti

Intero euro 20; euro 17 su esibizione di OPV Card e iscritti all’Associazione Amici OPV

Ridotto euro 10 (Under 35).

I biglietti per i concerti saranno acquistabili online su Vivaticket.it (+ dir. prevendita) e presso i punti vendita Vivaticket, presso Gabbia Dischi (+ dir. prevendita) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto a partire dalle 19.45.

Prove generali

La prova generale del concerto è prevista giovedì 12 ottobre alle ore 10.30 all’Auditorium Pollini di Padova. Biglietto Intero euro 10; Ridotto euro 7 (OPV Card, Amici OPV); Ridotto giovani (Under 35, Studenti Conservatorio “Pollini” e UNIPD).

Programma

Giovedì 12 ottobre 2023, ore 20.45 - Padova, Auditorium Pollini

Orchestra di Padova e del Veneto

Wolfram Christ, direttore

Giovanni Andrea Zanon, violino

Arthur Honegger

Rugby

Ludwig van Beethoven

Concerto per violino

Antonín Dvo?ák

Sinfonia n. 7

Info web

https://www.facebook.com/events/6320960164681056/

https://www.opvorchestra.it/calendario/2023/10/12/2055/

Foto articolo da comunicato stampa