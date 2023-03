L’Orchestra "I Pomeriggi Musicali di Milano" a Padova per la 57ª Stagione concertistica OPV “Voci d’Orfeo

Venerdì 17 marzo alle ore 20.45 presso l’Auditorium Pollini di Padova la 57ª Stagione concertistica OPV, denominata Voci d’Orfeo, proseguirà con la presenza in città dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano che con l’Orchestra di Padova e del Veneto intrattiene da anni un privilegiato rapporto artistico. Guidata dal giovane direttore americano James Feddeck, I Pomeriggi Musicali proporranno un programma tra classicità e musica d’oggi con l’esecuzione della Sinfonia n. 6 Pastorale di Beethoven e, come novità, A coda di rondinedel compositore Filippo Del Corno, brano che verrà presentato in prima assoluta il giorno precedente a Milano.

Commissionato da I Pomeriggi Musicali e ORT Orchestra Regionale Toscana all’artista milanese, oggi docente al Conservatorio di Trieste, A coda di Rondine è un brano per orchestra sinfonica che trae origine da un antico canto popolare italiano del Cinquecento, La Girometta. Già Assessore alla Cultura di Milano dal 2013 al 2021, Filippo Del Corno è stato selezionato per la finale del concorso internazionale “Genesis Prize for Opera”. I suoi lavori sono incisi su CD Deutsche Grammophon, Cantaloupe, BMG Ricordi, Emi Classics, Sensible Records, Stradivarius, e pubblicati dalle edizioni Curci, Ricordi, Suvini Zerboni, Sonzogno, RaiCom.

Fondata nel 1945, l’Orchestra I Pomeriggi musicali di Milano continua a offrire il proprio contributo nell’ambito della musica classica e contemporanea dopo le esaltanti esperienze con alcuni tra i più importanti compositori del Novecento, sia per l’esecuzione del grande repertorio che per brani appositamente commissionati. Per I Pomeriggi hanno scritto infatti Casella, Dallapiccola, Ghedini, Respighi, e, tra le leve successive, Berio, Bussotti, Donatoni, Maderna, Manzoni, Tutino, Fedele, Francesconi e Vacchi. Oggi I Pomeriggi Musicali contano su un vastissimo repertorio che include i capolavori del Barocco, del Classicismo e del primo Romanticismo insieme alla gran parte della musica moderna e contemporanea. Sono stati trampolino di lancio per artisti come Abbado, Bernstein, Boulez, Celibidache, Gatti, Lonquich, Muti, Ughi. Da luglio 2013 Maurizio Salerno è Direttore Artistico dei Pomeriggi Musicali. L’Associazione Nazionale Critici Musicali ha assegnato il premio Abbiati 2020 ai Pomeriggi Musicali per il concerto diretto da Stefano Montanari che ha segnato la riapertura dei teatri italiani (15 giugno 2020 a mezzanotte) dopo il primo lockdown.

Nato a New York e acclamato dal Chicago Tribune come “un talentuoso direttore di cui si sentirà parlare per molto tempo”, James Feddeck di recente è stato nominato Direttore Principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. Le ultime stagioni hanno visto performance con molte tra le più importanti orchestre europee e americane, tra le quali la BBC Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic, la Sinfonica della Radio di Vienna, la Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino, la Sinfonica di Amburgo, la Royal Philharmonic di Liverpool, la Sinfonica di Barcellona, la Royal Stockholm Philharmonic, la Filarmonica di Helsinki, l’Orchestra Sinfonica della città di Birmingham, la Hallé Orchestra, la Sinfonica di Chicago, la Cleveland Orchestra, la Sinfonica di San Francisco, la Sinfonica di Seattle, la Sinfonica di Detroit, la Sinfonica di Dallas, la Sinfonica di Toronto, la Royal Scottish National Orchestra e la New Zealand Symphony Orchestra. James Feddeck è stato inoltre Assistant Conductor della Cleveland Orchestra oltre che vincitore del Solti Conducting Award e dell’Aspen Conducting Prize.

Biglietti

Intero 18 euro; 16 euro su esibizione di OPV Card e iscritti all’Associazione Amici OPV

Ridotto 10 euro (Under 35)

I biglietti sono disponibili online su www.opvorchestra.it, presso Gabbia Dischi (+ 1 euro prevendita) e al botteghino dell'Auditorium la sera del concerto a partire dalle 19.45.

Programma

Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano

James Feddeck, direttore

Beethoven

Sinfonia n. 6 “Pastorale”

Dal Corno

A volo di Rondine

