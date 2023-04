La violinista Anna Tifu al Verdi per la 57ª Stagione concertistica OPV “Voci d’Orfeo

Giovedì 20 aprile 2023 alle ore 20.45 sul palco del Teatro Verdi di Padova la 57ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova del Veneto proseguirà con il gradito ritorno della violinista Anna Tifu, tra le interpreti italiane più apprezzate sul piano internazionale. Forte delle molteplici collaborazioni con OPV, Anna Tifu affronterà il Concerto per violino di Brahms per la prima volta con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Wolfram Christ, artista in residenza OPV 2023-24. A completamento della serata, OPV eseguirà la Sinfonia n. 3 di Mendelssohn denominata “Scozzese” poiché ispirata dal viaggio in Scozia compiuto dall’autore nel 1829 in compagnia dell'amico Carl Klingemann. Impressionato dalla visita dell'Holyrood Palace e dei luoghi storici legati a Maria Stuarda a Edimburgo, Mendelssohn elaborò poi la Sinfonia nell’arco di molti anni, completandola nel 1842.

Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, Anna Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Nata a Cagliari, a undici anni ha debuttato come solista con l'Orchestra National des Pays de la Loire e a dodici anni al Teatro alla Scala di Milano con il Concerto n. 1 di Max Bruch. All'età di quattordici anni vince il 1° premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e nello stesso anno vince il 1° premio al Concorso Internazionale M. Abbado di Stresa.

Si è esibita come solista con le più importanti compagini, dall'Orchestra della RAI di Torino all’Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al fianco di importanti direttori tra i quali Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Juraj Valcuha, Cristoph Poppen e Hubert Soudant, solo per citarne alcuni. Ha collaborato con musicisti come Maxim Vengerov, Alexander Romanovsky, Boris Andrianov, Giuseppe Andaloro, Pekka Kuusisto e Andrea Bocelli, il quale nel 2011 ha invitato Anna Tifu come solista ospite in occasione di numerosi concerti in Italia e all'Estero.

Storica Prima viola Principale dei Berliner Philharmoniker, viola Principale dell'Orchestra del Festival di Lucerna e Professore alla Hochschule für Musik di Friburgo, Wolfram Christ è ampiamente riconosciuto come interprete che incarna la sincerità e l'integrità musicale. Lodato per le sue interpretazioni, ha lavorato con le maggiori orchestre dei cinque continenti. Negli ultimi anni Christ intrattiene un rapporto d'elezione con l'Orchestra di Padova e del Veneto, con la quale ha già diretto diversi concerti a Padova e in altre città italiane.

Programma

Orchestra di Padova e del Veneto

Wolfram Christ, direttore

Anna Tifu, violino

Brahms

Concerto per violino e orchestra op. 77

Mendelssohn

Sinfonia n. 3 "Scozzese"

Biglietti

Biglietti a partire da 10 euro (Under 35) a 25 euro con particolari riduzioni dedicate a studenti, possessori di OPV Card e iscritti all’Associazione Amici OPV.

I biglietti sono disponibili online su www.opvorchestra.it e presso la biglietteria del Teatro Verdi.

https://www.opvorchestra.it/calendario/2023/04/20/60/

Prove generali

La prova generale del concerto è prevista giovedì 20 aprile alle ore 17.00 al Teatro Verdi di Padova.

Biglietto Intero 8 euro; Ridotto 5 euro (OPVCard, Soci Amici OPV, Under 35, Studenti Conservatorio Pollini e UNIPD).

https://www.opvorchestra.it/calendario/2023/04/20/38/