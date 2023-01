Marco Angius e Maurizio Baglini la 57esima stagione concertistica "Voci d'Orfeo" OPV al Pollini

Torna la 57esima stagione concertistica "Voci d'Orfeo" OPV al Pollini.

Giovedì 26 gennaio 2023, ore 20.45

CICLO COMPLETO | PARZIALE VERDE

Auditorium Pollini | via Carlo Cassan 17 | Padova

Marco Angius Direttore

Maurizio Baglini Pianoforte

Musiche di

IGOR STRAVINSKY

Concerto per pianoforte e orchestra di fiati

Capriccio per pianoforte e orchestra

Movements, per pianoforte e orchestra

Concerto in re per archi "Concerto di Basilea"

Sinfonie per strumenti a fiato

Tutto in una sera

Integrale delle opere di Stravinsky per pianoforte e orchestra

Giovedì 26 gennaio 2023, ore 10.30

Auditorium Pollini | via Carlo Cassan 17 |Padova

PROVA GENERALE

---

Dal 5 ottobre 2022 al 25 maggio 2023 la nuova Stagione concertistica firmata dal Direttore musicale e artistico Marco Angius esplorerà la figura di Orfeo in musica attraverso l’integrale sinfonica di Mendelssohn, con un approfondimento al grande repertorio sinfonico in parallelo a quello italiano. Tra le novità, l’esecuzione in prima mondiale dei Canti di Puccini e Berceuse 1902 di Respighi. Con la nuova Stagione tornano le prove generali aperte al pubblico per tutti i concerti in cartellone.

Con il titolo Voci d’Orfeo, la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto presenta la nuova Stagione concertistica ideata dal Direttore musicale e artistico OPV Marco Angius: 14 concerti sulle tracce di Orfeo, di cui uno fuori abbonamento, abbracciano l’integrale delle Sinfonie di Mendelssohn e dell’opera per pianoforte e orchestra di Stravinsky, con un particolare approfondimento al repertorio italiano con musiche di Respighi, Malipiero e Casella, e alcune prime assolute. Sono queste le trame e le traiettorie avviate dalla nuova Stagione OPV, sviluppate alla presenza di musicisti della nuova generazione e di artisti di fama internazionale, che si rispecchiano idealmente nel dipinto di Giorgio de Chirico Orfeo solitario (1972), che diventa così la nuova emblematica locandina.

La 57ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Veneto, della Provincia di Padova, Comune di Padova e dei Mecenati “Art Bonus” Fondazione Cariparo, APS Holding e l’Associazione Amici dell’OPV.

Biglietti

Tutte le info su https://www.opvorchestra.it/biglietti-e-abbonamenti/

Auditorium Pollini

Intero 18 euro / 16 euro OPV Card - Amici OPV

Ridotto Under 35 10 euro

I biglietti per i concerti all'Auditorium Pollini saranno acquistabili online su opvorchestra.it, presso Gabbia Dischi (+ 1 euro prevendita) e al botteghino dell'Auditorium la sera del concerto a partire dalle 19.45

Prove generali Teatro Verdi / Auditorium Pollini



Intero 8 euro

Ridotto 5 euro

OPV Card, Amici OPV, Under 35, Studenti Conservatorio “Pollini” e UNIPD

Ridotto scuole 3 euro

Riservato a classi di istituti scolastici primari e secondari

Informazioni

Gli appuntamenti della nuova Stagione si terranno tra il Teatro Verdi e l’Auditorium Pollini di Padova.

Con la nuova Stagione tornano anche le prove generali aperte al pubblico, alle ore 17 nella sede del Teatro Verdi,

alle ore 10.30 per quelle all’Auditorium Pollini.

info@opvorchestra.it | tel. 049 656848 / 656626 | www.opvorchestra.it

Info web

