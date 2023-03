OPV e Lobgesang di Mendelssohn al Teatro Verdi per la 57ª stagione concertistica

Giovedì 30 marzo alle ore 20.45 presso il Teatro Verdi di Padova la 57ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto, denominata Voci d’Orfeo, proseguirà con il “Canto di lode”, ovvero la Sinfonia n. 2 di Mendelssohn, intitolata “Lobgesang”. Una grande Sinfonia cantata sul testo della Sacra Bibbia composta nel 1840 per solisti, coro e orchestra per celebrare il quattrocentesimo anniversario dell'invenzione della stampa: uno dei momenti più alti della cultura rinascimentale tedesca, che non poteva non essere adeguatamente ricordato in una capitale dei libri e delle lettere come Lipsia.

Sul podio OPV salirà per la prima volta il M° Michael Hofstetter che dirigerà la Sinfonia con una cast vocale di prim’ordine che comprende i soprani Sara Blanch e Rosalia Cid, il tenore Leonardo Cortellazzi oltre al Coro Città di Piazzola sul Brenta diretto dal M° Paolo Piana. Con l’esecuzione di questo imponente lavoro, l’integrale sinfonica di Mendelssohn promossa dall’Orchestra di Padova e del Veneto all’interno della Stagione concertistica in corso, raggiunge così una tappa determinante.

Nominato più volte “Direttore d’orchestra dell’anno” dalla rivista specializzata Opernwelt, dal gennaio 2020 Michael Hofstetter è sovrintendente e direttore artistico del Gluck-Festspiele di Norimberga e, dalla stagione 2021/22, direttore ospite principale del Tölzer Knabenchor. La sua ricca carriera musicale lo ha portato per oltre trent’anni sul podio dei più importanti teatri d’opera, orchestre e festival. Nato a Monaco di Baviera, ha ricoperto i ruoli di direttore musicale o principale in varie prestigiose istituzioni, tra le quali Stadttheater Gießen (1998-2000 e 2012-2019), Schloßfestspiele di Ludwigsburg (2005-2012), Orchestre de chambre de Genève (2000-2006), Stuttgarter Kammerorchester (2006-2013), Großes Orchester Graz e l’Orchestra dello Styriarte Festival di Graz (2010-2016), di cui è stato co-fondatore. È stato inoltre docente di direzione d’orchestra e musica antica all’Università di Magonza e ha ricevuto la Medaglia “Robert Stolz” per il suo impegno nella valorizzazione dell’operetta e il suo lavoro allo Schlossfestspiele di Ludwigsburg è stato riconosciuto con il Premio “Horst Stein”.

Biglietti

Biglietti a partire da euro 10 (Under 35) a euro 25 con particolari riduzioni dedicate a studenti, possessori di OPV Card e iscritti all’Associazione Amici OPV.

I biglietti sono disponibili online su https://www.opvorchestra.it/calendario/2023/03/30/61/ e presso la biglietteria del Teatro Verdi.

Programma

Orchestra di Padova e del Veneto

Michael Hofstetter Direttore

Sara Blanch Soprano

Rosalia Cid Soprano

Leonardo Cortellazzi Tenore

Coro Città di Piazzola sul Brenta

Paolo Piana Maestro del coro

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Sinfonia n. 2 "Lobgesang" (Canto di lode)

Info web

