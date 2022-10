Michele Spotti e la violinista Antje Weithaas inaugurano la 57esima stagione concertistica dell’OPV

Il giovane affermato direttore Michele Spotti e la celebre violinista Antje Weithaas debutteranno con OPV per inaugurare la 57ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto.

Mercoledì 5 ottobre alle ore 20.45 presso l’Auditorium Pollini di Padova avrà luogo l’evento inaugurale della 57ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto firmata dal direttore artistico OPV Marco Angius e intitolata Voci d’Orfeo. Un concerto che metterà a confronto due generazioni di artisti come il giovane ma già affermato direttore Michele Spotti, e la celebre violinista tedesca Antje Weithaas, entrambi al loro debutto con l’Orchestra di Padova e del Veneto.

Il programma abbraccerà due pagine di Tchaikovsky come il Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35, banco di prova per i più audaci solisti oltre che capolavoro assoluto, e Romeo e Giulietta, meditazione strumentale tratta dall’omonimo dramma di Shakespeare in forma di Ouverture-fantasia. Oltre a completare il programma della serata, l’esecuzione del Poema sinfonico di Liszt Orpheus esalterà il tema che riunisce i tredici concerti della 57ª Stagione OPV.

Classe 1993, Michele Spotti è considerato già uno dei maggiori talenti della nuova generazione di direttori d’orchestra. Ha diretto numerose nuove produzioni all’Opera di Marsiglia, al Rossini Opera Festival con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e Juan Diego Flórez e all’Opéra de Lyon, per la quale ha ricevuto il Diapason D’or. All'ultima edizione del Festival della Valle d'Itria, Spotti è stato chiamato in sostituzione al direttore Fabio Luisi.

“Dotata di una tecnica formidabile, di una autorevolezza musicale e capacità introspettiva assai rare” (Berliner Zeitung), la violinista Antje Weithaas si è esibita con le più autorevoli orchestre al mondo collaborando con illustri direttori quali Vladimir Ashkenazy, Sir Neville Marriner, Marc Albrecht e Yuri Temirkanov. Tra le interpreti più richieste al giorno d'oggi, l'artista ha un repertorio molto ampio che spazia dal Seicento ai giorni nostri. La discografia più recente di Antje Weithaas comprende le incisioni dei Concerti di Beethoven e Alban Berg, l’integrale delle opere per violino e orchestra di Bruch, l’integrale delle Sonate e Partite di Bach e di Ysaÿe per violino solo, il Concerto di Schumann, il Doppio Concerto di Brahms e il Concerto di Mendelssohn. Antje Weithaas è docente presso la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” di Berlino. Suona un violino di Peter Greiner del 2001.

Biglietti

Intero 18 euro; 16 euro su esibizione di OPV Card e iscritti all’Associazione Amici OPV

Ridotto 10 euro (Under 35)

I biglietti sono disponibili online su www.opvorchestra.it, presso Gabbia Dischi (+ 1 euro prevendita) e al botteghino dell'Auditorium la sera del concerto a partire dalle 19.45.

Prove generali

La prova generale del concerto è prevista mercoledì 5 ottobre alle ore 10.30 all’Auditorium Pollini di Padova.

Biglietto Intero 8 euro

Ridotto 5 euro (OPV Card, Amici OPV, Under 35, Studenti Conservatorio “Pollini” e UNIPD)

Programma

Orchestra di Padova e del Veneto

Michele Spotti, direttore

Antje Weithaas, violino

Tchaikovsky

Concerto per violino op. 35

Romeo e Giulietta, ouverture - fantasia

Info web

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/10/05/1831/

Foto articolo da comunicato stampa - Michele Spotti, direttore Ph. Marco Borrelli