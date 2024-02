58esima stagione concertistica al Pollini con Marco Angius e 4 solisti OPV

Giovedì 22 febbraio alle ore 20.45 all’Auditorium Pollini di Padova si terrà il nono appuntamento della 58^ Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto, intitolata “Peripezie!”. Sul podio OPV è atteso il Direttore artistico e musicale Marco Angius mentre solisti saranno alcune prime parti dell’Orchestra veneta: il violinista Marco Rogliano, il violoncellista Franceso Martignon, l’oboista Nicolò Dotti e il fagottista Aligi Voltan. Insieme eseguiranno la Sinfonia Concertante di Franz Joseph Haydn, uno dei contributi più preziosi alla composizione per strumenti solisti e orchestra, scritta nel 1792, a poche settimane dalla morte di Mozart e subito dopo aver incontrato a Bonn il giovane Beethoven. Il programma accoglierà inoltre Dumbarton Oaks di Igor Stravinsky, le musiche del celebre balletto Ma Mère l'Oye di Maurice Ravel e The Unanswered Question di Charles Ives.

«Il breve brano di Ives dal titolo The Unanswered Question – sottolinea il Direttore artistico e musicale Marco Angius - rappresenta l’emblema del compositore trascendentalista americano. Il sottotitolo originario suona come un paesaggio cosmico d’insondabilità espressiva, a fronte di una logica compositiva lucida e calibratissima. La domanda senza risposta è un brano metafisico caratterizzato da tre entità: uno sfondo diafano degli archi che rappresenta l’indifferenza dell’universo ai rovelli esistenziali dell’umanità; uno strumento fuori scena, in lontananza, che emette per sette volte la stessa “domanda” cioè una frase musicale sospesa ed enigmatica; un quartetto che risponde al solista ripetendo la sua stessa domanda in modo sempre più sarcastico e isterico, lo stesso quartetto di solisti che durante la serata tornerà con un altro ruolo anche nella Sinfonia Concertante di Haydn. Alla settima riproposizione, la domanda non viene più replicata e il pezzo si dissolve sul silenzio colorato degli archi, mentre il quartetto lascerà fisicamente la sala, secondo le intenzioni di lves stesso. La forte ascendenza teatrale della composizione, di un teatro mentale e strumentale, ne costituisce il risultato più rappresentativo della musica americana del Novecento».

Alle ore 10.30 di giovedì 22 febbraio all’Auditorium Pollini si terrà la prova generale del concerto aperta al pubblico e alle scuole del territorio mentre, il giorno precedente, si terrà l’incontro aperto al pubblico con i protagonisti della 58^ Stagione concertistica OPV, appuntamento promosso dall’Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto in collaborazione con il Comune di Padova: mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 18 presso la sala del Romanino dei Musei Eremitani (Piazza Eremitani, 8) sarà così possibile conoscere più da vicino le quattro prime parti dell’Orchestra - il violoncellista Franceso Martignon, l’oboista Nicolò Dotti e il fagottista Aligi Voltan – moderati dal Direttore Marco Angius. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Direttore d’orchestra e d’Ensemble, Marco Angius ha diretto alcune delle compagini più autorevoli sul piano internazionale, tra cui Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Tokyo Philharmonic, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, Orchestra del Teatro La Fenice, Maggio Musicale Fiorentino, Comunale di Bologna, Slovenian Philharmonic, Orchestre de Nancy, Orchestra del Teatro Massimo, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra Verdi di Milano, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestre de Lausanne, Orchestra della Toscana, I Pomeriggi Musicali, Luxembourg Philharmonie, Muziekgebouw/ Bimhuis di Amsterdam. Con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino ha condotto una tournée russa nell’ottobre 2015 (con diretta televisiva da Mosca per RAI 5) e un omaggio a Pierre Boulez per il suo novantesimo compleanno; sempre con l’Orchestra RAI ha diretto con continuità le edizioni di RAI Nuova Musica dal 2006 a oggi. Ha vinto il Premio Amadeus per Mixtim di Ivan Fedele (2007) di cui ha anche inciso tutta l’opera per violino e orchestra sempre con l’OSN RAI, oltre a una ricca discografia che comprende, tra l’altro, opere di Sciarrino, Nono, Schönberg, Evangelisti, Dallapiccola, Togni, Battistelli, Donatoni, Bach/Scherchen, Adámek, Wagner. Già direttore principale dell’Ensemble Bernasconi dell’Accademia Teatro alla Scala dal 2011 e direttore ospite dell’Hermes Ensemble di Anversa, nel settembre 2015 è stato nominato direttore musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto. È autore anche di numerosi saggi critici e di tre libri sulla musica d’oggi. Nel 2019 è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.

