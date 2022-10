Maria Badstue dirige OPV per la 57esima stagione concertistica "Voci d'Orfeo" al Verdi

Con il titolo "Voci d’Orfeo", la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto presenta la nuova Stagione concertistica ideata dal Direttore musicale e artistico OPV Marco Angius: 14 concerti sulle tracce di Orfeo, di cui uno fuori abbonamento, abbracciano l’integrale delle Sinfonie di Mendelssohn e dell’opera per pianoforte e orchestra di Stravinsky, con un particolare approfondimento al repertorio italiano con musiche di Respighi, Malipiero e Casella, e alcune prime assolute. Sono queste le trame e le traiettorie avviate dalla nuova Stagione OPV, sviluppate alla presenza di musicisti della nuova generazione e di artisti di fama internazionale, che si rispecchiano idealmente nel dipinto di Giorgio de Chirico Orfeo solitario (1972), che diventa così la nuova emblematica locandina.

La 57ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Veneto, della Provincia di Padova, Comune di Padova e dei Mecenati “Art Bonus” Fondazione Cariparo, APS Holding e l’Associazione Amici dell’OPV.

Il prossimo concerto

Giovedì 27 ottobre 2022, ore 20.45

Teatro Verdi | via del Livello 32 | Padova

Maria Badstue Direttore

Musiche di

OTTORINO RESPIGHI , Gli uccelli

, Gli uccelli BÉLA BARTÓK , Danze popolari rumene

, Danze popolari rumene JOSEPH HAYDN, Sinfonia n. 94 "La sorpresa"

Innovazione, passione e versatilità sono i suoi tratti distintivi. Musicista danese nata in India, Maria Badstue è elogiata come "una delle migliori giovani direttrici danesi di oggi" (Berlingske Media).

Molto conosciuta nei paesi nordici, in particolare Svezia, Danimarca e Norvegia, dove è stata ospite di orchestre come la Danish National Chamber Orchestra, le orchestre sinfoniche di Odense e Aalborg, la Filarmonica della Danimarca meridionale, le orchestre sinfoniche svedesi di Göteborg, Helsingborg e Malmö, Orkester Norden, Kristiansand Symphony e l'Orchestra della Radio Rumena, Maria Bastue farà il suo debutto in Italia proprio a Padova con un programma che abbraccerà Gli uccelli di Ottorino Respighi.

Biglietti

Intero 25 euro / 22 euro* (platea, palchi pepiano e I ordine);

Ridotto 20 euro / 18 euro* (palchi II ordine e galleria);

Ridotto Under35 10 euro (galleria).

*OPV card e Soci Amici OPV

