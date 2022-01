“Natura Sonorum”: 56esima stagione concertistica al Verdi con l’Orchestra di Padova e del Veneto

Con il titolo “Natura Sonorum”, la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto continua nella stagione concertistica progettata dal Direttore musicale e artistico dell’OPV Marco Angius: in totale dieci concerti per un intenso percorso d’ascolto che, a partire dall'8 gennaio 2022, accompagnerà il pubblico fino al 9 giugno. Un titolo fortemente suggestivo che dimostra ancora una volta la stretta connessione con la città di Padova e, in modo particolare, con uno dei suoi principali siti UNESCO.

«L'immagine scelta - ricorda il Vicepresidente Paolo Giaretta – riflette la città e in particolare l'Orto Botanico, sito UNESCO e luogo simbolico della natura ricostruita e della eccellenza scientifica dell'Ateneo patavino, con i festeggiamenti per gli ottocento anni dalla sua fondazione. Una decisione che conferma la vocazione specifica dell'OPV a mantenere forte il rapporto tra le scelte musicali e i territori in cui l'Orchestra agisce».

OPVLIVE

Le registrazioni dei concerti saranno inoltre disponibili entro 30 giorni dall’esecuzione sulla piattaforma digitale OPVLIVE, con accesso personale e riservato sul sito https://www.opvorchestra.it/opvlive/. Il servizio, gratuito per gli abbonati al ciclo completo, potrà essere acquistato dagli abbonati al ciclo parziale al costo di 25 euro e da tutti gli interessati al costo di 45 euro direttamente online sul sito https://www.opvlive.it/shop.

Concerti in programma alle ore 20.45 al Teatro Verdi

Ciclo completo Ciclo parziale Blu

Christian Kunert Direttore

Valentino Worlitzsch Violoncello

Musiche di Dvo?ák, Schubert

Info web https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/04/14/1758/

Ciclo completo Ciclo parziale Verde

Anu Tali Direttore

Sarah Christian Violino

Maximilian Hornung Violoncello

Musiche di Brahms, Haydn

Info web https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/04/21/1759/

Ciclo completo Ciclo parziale Blu

Umberto Benedetti Michelangeli Direttore

Musiche di Mozart, Schubert

Info web https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/05/12/1760/

Ciclo completo Ciclo parziale Verde

Wolfram Christ Direttore

Giovanni Sollima Violoncello

Musiche di Schumann, Adams, Prokofiev

Info web https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/05/26/1761/

Ciclo completo Ciclo parziale Blu+Verde

Christoph Poppen Direttore

Musiche di Webern, Mozart, Stravinsky, Haydn

Info web https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/06/09/1762/

La 56ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Veneto, della Provincia di Padova, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, di Banca Monte dei Paschi di Siena e dei Mecenati “Art Bonus” Fondazione Cariparo, APS Holding, TV7 Triveneta, Sit Group e l’Associazione Amici dell’OPV.

Biglietti e abbonamenti

Consulta i prezzi sulla pagina Biglietti e Abbonamenti.

Abbonamenti

L’accesso ai concerti sarà consentito unicamente dietro esibizione di green pass .

L’abbonamento alla Stagione 2021/2022 consisterà in un carnet di biglietti di pari importo. Gli abbonamenti-carnet saranno in vendita dal 25 ottobre al 6 novembre all'Oratorio di S. Rocco in via S. Lucia (dal lunedì? al venerdì? ore 9-17; il sabato ore 10-13).

I primi 3 giorni di vendita degli abbonamenti (25 – 27 ottobre) saranno riservati agli abbonati alla 55ª Stagione , poi dal 28 ottobre la vendita sarà aperta a tutti gli interessati.

La vendita proseguirà fino a venerdì 7 gennaio 2022 presso gli uffici della Fondazione OPV (via Marsilio da Padova 1 – dal luned?? al venerd?? ore 10-16).

Le formule di abbonamento prevederanno

il ciclo intero (10 concerti: 190 euro platea, palchi di pepiano e I ordine; 140 euro palchi II ordine e galleria),

il ciclo parziale (6 concerti serie Blu/Verde: 120 euro platea, palchi di pepiano e I ordine; 90 euro palchi II ordine e galleria) e

l’abbonamento ridotto Under35 (10 concerti: 80 euro galleria).

Singoli concerti

intero (platea, palchi pepiano e I ordine) 25 euro / 22 euro con OPV Card;

ridotto (palchi II ordine e galleria) 18 euro / 16 euro con OPV Card;

ridotto Under35 (galleria) 10 euro.

I biglietti per i concerti al Teatro Verdi saranno acquistabili online su https://www.teatrostabileveneto.it/ o alla biglietteria del Teatro Verdi (Via dei Livello, 32).

Sicurezza

La particolare situazione collegata alla pandemia Covid-19 impone l'assunzione di particolari precauzioni per l'accesso al Teatro. Non sarà disponibile il guardaroba, salvo variazioni delle normative regionali in materia. I posti disponibili all'interno del Teatro Verdi non saranno intercambiabili, secondo le istruzioni imposte dalla Direzione e dagli assistenti di sala. Saranno obbligatori: l’esibizione del Green Pass, l'uso di igienizzanti delle mani prima dell'ingresso, l'uso della mascherina al momento dell’entrata e per tutta la durata del concerto fino all’uscita dal Teatro, il rispetto di un insieme di norme di comportamento riepilogate all'ingresso.

Le normative sanitarie potranno cambiare nel corso della Stagione, sulla base delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e delle disposizioni normative nazionali.

Ci scusiamo fin d'ora dei disagi, che sono dovuti all'esigenza imprescindibile di rispettare il diritto alla salute e all'integrità degli spettatori e degli artisti.

Informazioni

Orchestra di Padova e del Veneto

via Marsilio da Padova, 19

tel +39 049 656848 / 656626

fax +39 049 657130 - info@opvorchestra.it

