“Dentro”, Giuliana Musso per la stagione di prosa al teatro ai Colli

Prezzo biglietto unico 20 euro (no riduzioni, no gratuiti)

È un cartellone importante quello che la compagnia teatrale Teatro Fuori Rotta ha pensato per la nuova stagione del Teatro ai Colli, la sala di comunità diventata un punto di riferimento per l’offerta culturale e di spettacolo della città.

La stagione 2021-2022 avrà tante conferme, format che tornano ma più ricchi, con più appuntamenti e nuove compagnie.

La Stagione di Prosa vedrà 13 spettacoli, a cui si affiancano poi i programmi delle matinée dedicati alle scuole con 18 appuntamenti, delle domeniche con gli spettacoli teatrali, sono 13, per le famiglie e poi i musical, grazie al format che da qualche anno porta sul palco performer e storie cantate e ballate.

Per questa stagione di prosa ogni spettacolo andrà in scena il venerdì sera ed in replica il sabato sera.

Progetti e stagioni del Teatro ai Colli sono resi possibile grazie al contributo del Comune di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Coop Alleanza 3.0, Auser Padova e Amici del Mondo.

Direzione artistica: Gioele Peccenini

Clicca qui per scoprire il programma completo

Inizio spettacoli sempre alle ore 21.

8-9 aprile 2022 - Dentro - Giuliana Musso

22-23 aprile 2022 - Tu chiamale se vuoi... influenze - Il Satiro Teatro

Biglietti

Intero 10 euro;

ridotto: soci Coop e soci Auser Padova 9 euro;

ragazzi fino a 14 anni 5 euro.

Spettacoli dell'8 e 9 aprile: biglietto unico 20 euro (no riduzioni, no gratuiti).

Abbonamenti

Abbonamento a 13 spettacoli: 100 euro - Soci Coop e Soci Auser Padova 95

Info e prenotazioni

Teatro ai Colli

via Monte Lozzo, 16 (Padova)

Cell. 327 7661425 - 329 6219315

https://www.teatroaicolli.it/prenotazione-posti

info@teatroaicolli.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/teatro-ai-colli-1

https://www.teatroaicolli.it/teatro-ai-colli-padova/stagioni-teatrali/adulti/stagione-prosa-2021-2022

https://www.facebook.com/teatroaicolli/