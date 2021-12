Stagione Lirica di Padova: concerto di Capodanno al Teatro Verdi

Tradizionale concerto di inizio anno al Teatro Verdi. Protagonisti il soprano Sara Blanch, il mezzosoprano Emanuela Pascu e il tenore Ruzil Gatin.

Dirigerà l'Orchestra di Padova e del Veneto il Maestro Giampaolo Bisanti.

Apputamento sabato primo gennaio al teatro Verdi di Padova alle ore 17, in programma musiche di: J. Strauss, G. Rossini, G. Donizetti, G. Verdi

Questi i protagonisti dell'evento:

Sara Blanch

Nata a Darmós (Tarragona), ha studiato al Conservatorio del Liceo di Barcellona e attualmente lavora con il soprano Mariella Devia. È stata premiata in diversi concorsi, come il Montserrat Caballé, il Mirabent i Magrans e il Tenor Viñas 2016.

Emanuela Pascu

Nata in Romania, dopo aver studiato pianoforte, ha studiato canto all'Università Nazionale di Bucarest, dove si è laureata con un Master, migliorando le sue abilità con Corneliu Fanatean.

Nel 2015 è entrata all'Accademia dell'Opéra national de Paris. Vincitrice di numerosi concorsi, ha vinto, tra l'altro, il premio speciale della giuria al “Master of Lyrical Art Competition” all'Opera Nazionale di Bucarest nel 2011 e il premio del pubblico al Concorso Internazionale di Canto di Bordeaux nel 2016.

Ruzil Gatin

Classe 1987, Ruzil Gatin si laurea all’Università di Mosca in Arte Drammatica e nel 2012 si diploma al Conservatorio del Kazan in Canto con cui partecipa a diverse produzioni come L’amore delle tre melarance (Truffaldino), Eugene Onegin (Lensky), Le nozze di Figaro (Basilio), Roméo et Juliette (Tebaldo).

Vincitore di numerose Competizioni internazionali quali la Youth of 21st Century in Bulgaria, The Way of Stars a St. Petersburg, Morning Star e il Grand Prix Youth Festival Competition a Mosca.

Nel 2016 vince il Concorso Europeo indetto da AsLiCo e debutta nel ruolo di Pang in Turandot nei teatri di 23 città italiane.

Giampaolo Bisanti

Nato a Milano, compie i suoi studi musicali presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” della sua città diplomandosi con il massimo dei voti.

Risulta vincitore di numerosi Concorsi Internazionali tra cui spicca il prestigioso “Dimitri Mitropoulos” di Atene.

Le sue prestazioni nelle ultime stagioni, concertistiche e d’opera hanno, di fatto, attirato l’attenzione su questo giovane talento. È considerato, dalla critica tutta e dai tantissimi trionfi di pubblico, uno dei migliori direttori d’orchestra della sua generazione, capace di muoversi in un repertorio molto ampio, che abbraccia tutta la musica operistica e i grandi capolavori di quella sinfonica, con gesto fluido e chiarissimo, attenzione agli organici vocali e orchestrali, memoria sorprendente e tecnica che ricorda la più prestigiosa e alta scuola italiana.

Biglietti

Biglietti: Platea, palco di pepiano, Palchi di primo ordine euro 40; Palco secondo ordine euro 30; Galleria euro 25

Orario di biglietteria: Dal martedì al sabato dalle 10 alle 18.30

Il giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà 1 ora prima dello spettacolo.

Ti ricordiamo che per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche devi esibire il tuo "green pass". Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Info

Teatro Verdi

Tel. 049 8777011 - Biglietteria Tel. 049 87770213

info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/concerto-di-capodanno-2022

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/concerto-di-capodanno-4/

