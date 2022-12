Stagione Lirica di Padova: concerto di Capodanno al Teatro Verdi

Tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Verdi i 1 gennaio 2023.

Per il saluto in musica al nuovo anno saranno protagonisti l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Alvise Casellati, la bellissima voce del soprano Giuliana Gianfaldoni e del mezzosoprano Maria Barakova, affiancate dal tenore Dave Monaco e dal baritono Jorge Nelson Martìnez.

In programma musiche di G.Donizetti, G. Rossini, C. Gounod, G. Bizet, G.Verdi, J.Offenbach, J. Strauss jr .

La stagione Lirica di Padova è organizzata e prodotta dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e si avvale del contributo del MiC.

Informazioni

Biglietti: Platea e Palchi di primo ordine 40 euro; Palco secondo ordine 35 euro; Galleria 30 euro.

Acquista i biglietti: QUI

PREVENDITE

Presso la biglietteria del Teatro Verdi di Padova (via Livello, 32 - 35139 Padova (PD) - Telefono: 049 87770213 / 8777011), aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Manifestazioni e Spettacolo

Tel. 049 8205623-8205611

manifestazioni@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/concerto-di-capodanno-2023

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/concerto-di-capodanno-2023