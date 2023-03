Stagione Lirica in digitale, “Turandot" al Piccolo Teatro

Prezzo non disponibile

Mercoledì 22 marzo alle 20.15, il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) proietta sul grande schermo cinematografico, eccezionalmente di mercoledì, Turandot di Giacomo Puccini, in diretta dalla Royal Opera House di Londra, opera a cui assisterà in contemporanea il pubblico di tutto il mondo.

La spettacolare ed emozionante produzione di Andrei Serban rappresenta ormai un classico dell’opera e attinge alle tradizioni teatrali cinesi e italiane per evocare una visione dell'antica Cina intrisa di leggenda e fantasia. La musica di Puccini è ricca di meraviglie musicali – non ultimo il “Nessun dorma” immediatamente riconoscibile – e offre arie memorabili e momenti di alta drammaticità.

Antonio Pappano dirigerà un cast internazionale che comprende Anna Pirozzi nel ruolo della Principessa Turandot; Yonghoon Lee nel ruolo di Calaf; Masabane Cecilia Rangwanasha nel ruolo di Liù; e Vitalij Kowaljow nel ruolo di Timur.

Al pubblico la possibilità di vedere filmati esclusivi dietro le quinte, interviste e approfondimenti.

Ingresso

Dirette: interi € 12, ridotti € 11, associati € 10 + dir.prev.

Differite: interi €10, ridotti € 9, associati € 8 + dir.prev.

Prevendite presso

Cartoleria C’era una volta (via Asolo n.9)

Cartoleria Prosdocimi (p.tta Pedrocchi n.10)

Carto-Edicola Ruggero Enzo (via Armistizio n.289)

Prevendita online su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Info web

https://www.piccolo-padova.it/turandot/

Foto articolo da https://www.piccolo-padova.it/turandot/