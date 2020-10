Stagione Lirica in digitale, “Turandot" al Piccolo Teatro

Martedì 20 ottobre, alle ore 20, ed a grande richiesta anche giovedì 22 ottobre, sempre alle ore 20, il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) recupera la proiezione dell'opera "Turandot" non trasmessa nel febbraio scorso a causa della chiusura della sala per il lock-down.

Essendo "tutto esaurito" per martedì, la serata di giovedì 22 è stata programmata per chi fosse in possesso dei biglietti originari e non avesse ancora contattato il Piccolo Teatro, che dovrà scgliere ex novo il posto (capienza ridotta alla metà, per l'applicazione della regola "un posto sì e uno no") presso la prevendita di acquisto, oppure alla biglietteria (dalle ore 19.15). Inoltre la serata di giovedì 22 è a disposizione per quegli spettatori che si presentassero al botteghino per vedere l'opera senza aver acquistato in precedenza il biglietto.

Interi euro 10 - over 65 e studenti euro 9 - associati euro 8.

Due grandi professionisti prestano la loro voce ai personaggi principali: Iréne Theorin è una Turandot dalla voce penetrante, ben sostenuta, Gregory Kunde è il tenore dalle risorse vocali infinite e stupefacenti. A concertare e dirigere complessi e solisti è Nicola Luisotti, molto apprezzato dal pubblico di Madrid per il suo vigore e la sveltezza impressa all’esecuzione.

La regia è di Bob WIlson, anticonformista e affascinante: ogni produzione di Wilson permette in effetti allo spettatore di concentrarsi sulla musica. Qui egli riesce a rappresentare Turandot in chiave astratta e smaterializzata, ossia dal “disumano” punto di vista della stessa protagonista.

