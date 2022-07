Stagione lirica di Padova con “Rigoletto” di Giuseppe Verdi in Piazza Eremitani

Biglietto intero d’ingresso recita 35 euro, biglietto ridotto (over 65 e riduzioni di legge) d’ingresso recita 30 euro, biglietto ridotto d’ingresso under 35 recita 25 euro.

Con il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi si apre la Stagione lirica padovana 2022 , e come da tradizione questo primo appuntamento è ospitato sul palco all’aperto della rassegna “Castello Festival”, il contenitore culturale di eccellenza promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Giovedì 28 luglio alle 21.15, nella straordinaria cornice di Piazza degli Eremitani a Padova, andrà in scena il melodramma in tre atti “Rigoletto”, composto da Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. Sul palco l'Orchestra di Padova e del Veneto e il Coro Lirico Veneto diretti dal M° Nicola Simoni per la regia di Giuseppe Emiliani, scene di Federico Cautero, costumi di Stefano Nicolao.

Un nuovo allestimento che vede la coproduzione con Bassano Opera Festival, Teatro Mario del Monaco di Treviso e Teatro Sociale di Rovigo.

L’opera si avvale di un cast di cantanti prestigiosi tra i quali, nel ruolo del buffone della corte di Mantova, Ernesto Petti, giovane baritono salernitano, Marco Ciaponi (Duca di Mantova), Yulia Merkudinova (Gilda), Grigory Shkarupa (Sparafucile), Maria Barakova (Maddalena), Nicolò Ceriani (Conte di Monterone), Alex Martini (Marullo), Carlos Natale (Matteo Borsa) e Abdullaiev Emil (Conte di Ceprano). Alice Marini, interpreterà il ruolo di Giovanna, a fianco di Andreina Drago (Contessa di Ceprano).

La Stagione Lirica di Padova è organizzata e prodotta dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e si avvale del contributo del MiT e della Regione del Veneto.

tel. 049/87770213

Aperto da lunedì a sabato dalle ore 15 alle ore 19

https://www.teatrostabiledelveneto.it/

Martedì 5 luglio aprirà al pubblico la prevendita per l'acquisto dei biglietti dell'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi diretta da Nicola Simoni

I biglietti per l’opera Rigoletto si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Verdi (via Livello, 32 - 35139 Padova (PD) - Telefono: 049 87770213 / 8777011), aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 a partire da martedì 5/07

Biglietto intero d’ingresso recita 35 euro, biglietto ridotto (over 65 e riduzioni di legge) d’ingresso recita 30 euro, biglietto ridotto d’ingresso under 35 recita 25 euro.

Comune di Padova - Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche – UOC Manifestazioni e Spettacoli

Info:049 8205623 – 5611

manifestazioni@comune.padova.it

https://www.padovacultura.it/

https://www.castellofestival.it/eventi/2022-07-28-rigoletto/

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/rigoletto-piazza-eremitani/

Rigoletto

Opera in tre atti

libretto di Francesco Maria Piave

musica di Giuseppe Verdi

Personaggi e interpreti

RIGOLETTO Ernesto Petti

IL DUCA DI MANTOVA Marco Ciaponi

GILDA Yulia Merkudinova

SPARAFUCILE Grigory Shkarupa

MADDALENA Maria Barakova

GIOVANNA Alice Marini

MONTERONE Nicolò Ceriani

MARULLO Alex Martini

MATTEO BORSA Carlos Natale

IL CONTE DI CEPRANO Abdullaiev Emil

LA CONTESSA DI CEPRANO Andreina Drago

Coro Lirico Veneto

Maestro del coro:

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

maestro concertatore e direttore d'orchestra: Nicola Simoni

costumi Stefano Nicolao

scenografia: Federico Cautero per 4Dodo

Regia: Giuseppe Emiliani

Nuovo allestimento in coproduzione con Bassano Opera Festival, Teatro Mario del Monaco di Treviso, Teatro Sociale di Rovigo.

