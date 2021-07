Torna la stagione Lirica di Padova 2021 al teatro Verdi di Padova

intero 30 euro; ridotto (over 65) 25 euro; ridotto (under 25) 20 euro

La Stagione Lirica è organizzata e prodotta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova ed il primo appuntamento sarà il concerto di venerdì 6 agosto 2021, ore 21.15, al Teatro comunale Giuseppe Verdi di Padova, con un Gala Lirico Sinfonico che vede la partecipazione di numerosi e importanti interpreti, tutti artisti tra i più acclamati della loro generazione nei principali teatri d’opera internazionali.

Protagonisti con l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Silvia Casarin Rizzolo, il soprano trevigiano Francesca Dotto, riconosciuta fin dagli esordi come uno dei più promettenti soprani del panorama italiano ed internazionale, il mezzosoprano romano Veronica Simeoni, considerata una delle “voci” più interessanti del panorama musicale internazionale, Enea Scala, tenore ragusano dalla vocalità ricca ed estesa, dalle spiccate qualità sceniche e dal repertorio estremamente versatile, ormai considerato un nome di riferimento nel repertorio del baritenore belcantista, il baritono pugliese Lucio Gallo, in grado di cantare da Rossini a Mozart, da Donizetti a Verdi, Puccini, Wagner e anche musica contemporanea grazie alle doti di interprete e alla raffinata tecnica vocale ed il basso trevigiano Roberto Scandiuzzi, uno degli ultimi rappresentanti della scuola italiana dei grandi bassi come Ezio Pinza e Cesare Siepi, dei quali ha subito profondamente l’influenza, oggi considerato dalla critica il miglior “basso nobile” del panorama operistico internazionale.

In programma arie, duetti, quartetti, overture e intermezzi sinfonici tra i più conosciuti e amati di Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Mascagni, Giordano, Saint Saens.

Il concerto sarà in coproduzione con i Comuni di Treviso (Teatro Mario del Monaco) e Bassano (Bassano Opera Festival).

I prossimi eventi

I successivi appuntamenti della Stagione Lirica 2021, del Comune di Padova, Assessorato alla cultura, saranno:

domenica 10 ottobre 2021 : il concerto dei Finalisti del XXX edizione del Concorso internazionale di canto lirico Iris Adami Corradetti, dedicato alla memoria dell'illustre soprano milanese, ma padovano d'adozione;

domenica 10 ottobre 2021 : il concerto dei Finalisti del XXX edizione del Concorso internazionale di canto lirico Iris Adami Corradetti, dedicato alla memoria dell'illustre soprano milanese, ma padovano d'adozione;

domenica 31 ottobre 2021: il Don Pasquale di Gaetano Donizetti (Coproduzione delle quattro città Padova, Treviso, Bassano e Rovigo.) con i vincitori del concorso Toti dal Monte.

A dicembre 2021 : la Traviata di Giuseppe Verdi coprodotta con Rovigo e Treviso.

Sabato 1 gennaio 2022, ore 17, il tradizionale concerto di Capodanno con l'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Francesco Ivan Ciampa.

Al Teatro Verdi (via Livello, 32 – Padova), continua la prevendita dei biglietti per il Gala Lirico Sinfonico (tel. 049-87770213).

Dettagli

Venerdì 6 agosto 2021, ore 21.15

Teatro Verdi, Padova

Gala Lirico Sinfonico

Francesca Dotto , soprano

, soprano Veronica Simeoni , mezzosoprano

, mezzosoprano Enea Scala , tenore

, tenore Lucio Gallo , baritono

, baritono Roberto Scandiuzzi, basso

Orchestra di Padova e del Veneto

Maestro concertatore e direttore d’orchestra: Silvia Casarin Rizzolo

Musiche di: G. Verdi, U. Giordano, G. Rossini, G. Donizetti, V. Bellini, P. Mascagni, C. Saint Saens

In coproduzione con il Teatro Mario del Monaco di Treviso e il Comune di Bassano del Grappa

Biglietti

intero 30 euro; ridotto (over 65) 25 euro; ridotto (under 25) 20 euro.

prevendite presso la biglietteria del Teatro comunale Giuseppe Verdi dal 12 luglio - tel. 049-87770213 e la sera dello spettacolo alla biglietteria resterà aperta fino ad inizio spettacolo.

Per informazioni

Biglietteria Teatro Verdi: tel. 049/87770213; www.teatrostabiledelveneto.it; orari: da lunedì a sabato dalle ore 15 alle ore 19

Comune di Padova - Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche – U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

049-8204489/5635; manifestazioni@comune.padova.it; www.padovacultura.it

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/gala-lirico-sinfonico-pd/

Foto articolo da Teatro Verdi.

