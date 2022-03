Dopo il successo torna in replica al teatro ai Colli “Cyrano De Bergerac”

A distanza di due settimane dal debutto in scena, che ha segnato un doppio sold-out, torna al Teatro ai Colli di via Monte Lozzo il nuovo spettacolo della compagnia Teatro Fuori Rotta “Cyrano de Bergerac”. Venerdì 4 marzo, alle 21, sul palcoscenico si potrà rivivere la storia dell’eroe ribelle e malinconico, il poeta romantico uscito dalla penna di Edmond Rostand. Il palcoscenico padovano farà da cornice ad una delle più belle storie d’amore mai raccontate. Una storia impossibile da dimenticare perché non ci parla soltanto di un sentimento puro e assoluto verso l’altro, ma anche dell’amore incondizionato per la libertà. Ci sarà un Cyrano coraggioso sul campo di battaglia, ma che non riesce ad affrontare i suoi sentimenti, tanto da “nascondersi” dietro il suo l’ingombrate naso, una Rossana che sa e vuole prendere delle decisioni, che condizioneranno chi le sta attorno e le vuole bene, poi tanta poesia e musica.

“Un’opera che per noi, come compagnia, ha sempre rappresentato un passaggio necessario, sia dal punto di vista artistico che professionale, perché completo sotto ogni aspetto e tremendamente attuale, pur essendo stato scritto a fine ‘800 – spiega Gioele Peccenini, che ha curato la regia dello spettacolo - Non è stato un progetto semplice da portare sul palcoscenico: da un lato ci si trovava a dover rispettare metrica e struttura poetica e dall’altro a rendere il linguaggio comprensibile e coinvolgente. Una riduzione rispettosa del testo che ha tenuto in considerazione i passaggi fondamentali dell’opera e il suo spirito originale, inserendo però laddove possibile, elementi nuovi quali la musica, la giocoleria e il duello con la spada. Sul palco pochi elementi scenici con fondali e pedale ammiccano alla commedia dell’arte. Colori e suoni che ci trasportano nella Borgogna del 1680 per capire che in fondo quell’epoca e quei luoghi non sono affatto diversi dai nostri”.

“Non si combatte solo per vincere. No ... è più bello battersi quando la vittoria è incerta!”.

Venerdì 4 marzo 2022 - ore 21

Cyrano De Bergerac

Teatro Fuori Rotta

Regia Gioele Peccenini

Foto articolo da comunicato stampa - Francesca Boldrin photography