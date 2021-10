Stagione di prosa al teatro ai Colli con "Don Chisciotte”

Torna la dtagione di prosa al teatro ai Colli con "Don Chisciotte”.

Apputament venerdì 15 e sabato 16 ottobre 2021 al Teatro ai Colli

In scena

Stivalaccio Teatro

Don Chisciotte

Stagione di Prosa 2021/2022

Pantalone e Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il

via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia..

Ingresso

Prenota il tuo posto:

https://www.teatroaicolli.it/ prenotazione-posti

info@teatroaicolli.it

3277661425 - 3296219315

Inizio spettacoli ore 21

Ingresso unico: 10 euro - Soci Coop: 9 euro - Soci Auser: 9 euro

Under 14: 5 euro

Abbonamento a 13 spettacoli: 100 euro - Soci Coop: 95 euro

Soci Auser: 95 euro

Iniziativa realizzata con il contributo di Fondazione Cariparo e del Comune di Padova ed in collaborazione con Auser Padova

Info web

https://www.teatroaicolli.it/teatro-ai-colli-padova/stagioni-teatrali/adulti/stagione-prosa-2021-2022

https://www.facebook.com/events/229476049229075

Foto articolo da comunicato stampa Don Chisciotte @Sonia De Boni

