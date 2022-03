Stagione di prosa, “Eichmann dove inizia la notte" al teatro Verdi

Gli appuntamenti della stagione Scenari senza confini al Teatro Verdi continuano con lo spettacolo Eichmann. Dove inizia la notte, una co-produzione del Teatro Stabile del Veneto con il Teatro Stabile di Bolzano in scena a Padova dal 9 al 13 marzo. Il nuovo atto unico di Stefano Massini, per la regia di Mauro Avogadro, porta in scena un dialogo teatrale di inaudita potenza, in cui Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon, rispettivamente nei ruoli della filosofa ebrea Hannah Arendt e del gerarca nazista Adolf Eichmann, ripercorrono la tragedia della Shoah.

Chi fu realmente Adolf Eichmann? Che tipo di personalità si nascondeva dietro la divisa nazista di colui che ideò la soluzione finale e organizzò nei dettagli il massacro di sei milioni di ebrei? Prova a dare una risposta Stefano Massini, nella drammaturgia che ha realizzato a partire dagli scritti della filosofa ebrea Hannah Arendt, dai verbali degli interrogatori a Gerusalemme – dove Eichmann fu processato dopo l’arresto, avvenuto nel 1960 in Argentina –, dagli atti del processo. Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon, nei ruoli della Arendt e di Eichmann, ricostruiscono passo dopo passo carriera e ascesa del gerarca, delineando il ritratto di un uomo mediocre, arrivista e opportunista, e aprendo così il varco a una prospettiva spiazzante: Eichmann non è un mostro, bensì un uomo spaventosamente normale, capace di stupire più per la bassezza che per il genio.

Un atto unico di squassante semplicità, un’intervista della filosofa, scrittrice e politologa Hannah Arendt ad Adolf Eichmann, il gerarca nazista responsabile di aver pianificato, strutturato e reso possibile lo sterminio di milioni di ebrei. È il dialogo teatrale che Stefano Massini ha realizzato a partire dai verbali degli interrogatori svoltisi a Gerusalemme – dove Eichmann fu processato dopo l’arresto, avvenuto nel 1960 in Argentina –, dagli atti del processo, dalla storiografia tedesca ed ebraica, oltre che dai saggi di Hannah Arendt stessa. Diretti da Mauro Avogadro, Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon, alla loro prima collaborazione, si affrontano in un dialogo teatrale feroce, in cui, incalzato dalla dialettica della Arendt, Eichmann ripercorre i passaggi della propria carriera accanto a Hitler e Himmler, mentre a poco a poco si compone il mosaico della soluzione finale, la creazione della micidiale macchina di sterminio che condannò a morte sei milioni di ebrei, oltre ai rom, agli omosessuali, agli oppositori politici. Come si sperimentò il gas? Quando fu deciso l’inizio dello sterminio? Come si gestiva in concreto l’orrore di Auschwitz? Passo dopo passo, prende forma una verità spiazzante: non esiste alcuna “grandezza” nell’uomo che ha architettato tutto questo, bensì il personaggio si rivela per una disperante commistione di meschinità, arrivismo, opportunismo, capace di stupire più per la bassezza che per il genio. Ma è proprio qui, in fondo, che prende forma il male: nella più comune e insospettabile grettezza umana.

Dopo le date padovane, lo spettacolo sarà in scena anche a Venezia al Teatro Goldoni dal 17 al 20 marzo e al Teatro Mario Del Monaco di Treviso dal 25 al 27 marzo.

Teatro Verdi | Padova

Merc 9 marzo ore 20.30

Giov 10 marzo ore 19

Ven 11 marzo ore 20.30

Sab 12 marzo ore 20.30

Dom 13 marzo ore 16

Eichmann

dove inizia la notte

di Stefano Massini

regia Mauro Avogadro

scene Marco Rossi

costumi Giovanna Buzzi

musiche Gioacchino Balistreri

luci Michelangelo Vitullo

con

Ottavia Piccolo

Paolo Pierobon

aiuto regia Dario Battaglia

assistente alla regia Sandra Mangini

direttore di scena e fonico Giuseppe Zappini

capo macchinista Mattia Galeazzi

sarta Marika Scroppo

assistente alla scenografia Francesca Sgariboldi

scene realizzate dal Laboratorio di Scenografia “Bruno Colombo e Leonardo Ricchelli”

del Piccolo Teatro Di Milano – Teatro d’Europa

costumi Sartoria Slow Costume, Sartoria Nori

calzature Pompei

produzione Teatro Stabile di Bolzano, TSV - Teatro Stabile del Veneto

Biglietti

intero ridotto abbonati under 26 platea, palchi pep e palchi 1°ord centrali 35 euro 32 euro 27 euro 16 euro palchi pep e palchi 1° ord. laterali, palchi 2° ord centrali 31 euro 27 euro 23 euro 13 euro posti scarsa visibilità palchi pep e palchi 1° ord. laterali, palchi 2° ord centrali 22 euro 19 euro 16 euro 9 euro palchi 2° ord. laterali, galleria 15 euro 13 euro 11 euro 9 euro posti scarsa visibilità palchi 2° ord. laterali 11 euro 9 euro 8 euro 6 euro

* ridotto Over 65

* abbonati TSV Stagione 2022

Info web

https://www. teatrostabileveneto.it/events/ event/eichmann-padova/

Foto articolo da comunicato stampa - ph Tommaso le Pera