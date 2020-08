Stagione di prosa estiva al teatro ai Colli con “Uomini con la valigia”

Il teatro dei Curiosi chiude la rassegna di prosa estiva venerdì - agosto in scena “Uomini con la valigia”.

Dettagli

Il Teatro ai Colli di via Monte Lozzo venerdì 7 agosto (ore 21) ospita l’ultima data della stagione di prosa estiva, pensata dal direttore artistico Gioele Peccenini per dare un segnale forte e positivo dopo gli oltre tre mesi di chiusura forzata. Una sorta di esperimento che voleva regalare un’opportunità al pubblico che ama il teatro e dimostrare che si può continuare ad intrattenere in piena sicurezza. Sarà la compagnia Teatro dei Curiosi a salire sul palcoscenico con “Uomini con la valigia”, uno spettacolo di storie raccontate in un dialetto moderno, senza cliché. Storie esilaranti, malinconiche, surreali o poetiche, che regalano uno spettacolo unico nel suo genere. Sei vicende apparentemente unite tra loro solo per il solo fatto che ciascun protagonista ha con sé una valigia. Si ride fino alle lacrime e ci si emoziona.

Info

Teatro ai Colli di via Monte Lozzo (Padova)

Venerdì 7 agosto ore 21

Uomini con la valigia

Teatro dei Curiosi

Regia Gianni Mazzucato e Andrea Masiero

Ingresso

Biglietto 10 euro (fino ai 14 anni 5 euro)

Consigliata prenotazione

️3277661425/ 0498900599

Info@teatroaicolli.it

Info web

https://www.facebook.com/events/1146175485754571

Gallery