Stagione di prosa, “Lisistrata” al teatro Verdi

Per la stagione di prosa del teatro Verdi, dal 10 al 14 aprile in scena "Lisistrata"

con con Angelica Leo, Katiuscia Bonato, Alberto Fasoli, Giada Capecchi, Giacomo Mangiola, Magdalena Soldati, Leone Tarchiani, Sara Verteramo, Mattia Vodopivec

SPETTACOLO ACCESSIBILE

Dettagli

Ad Atene il malgoverno degli uomini ha superato ogni limite, imperversa la corruzione e si insiste in una guerra devastante e insensata che sta dissipando quel che resta nelle casse dello stato e priva le donne di mariti, figli e padri.

Lisistrata, ovvero “colei che scioglie gli eserciti”, decide quindi di radunare un gruppo di donne (anche dalla nemica Sparta) ed elabora una doppia strategia: lo sciopero sessuale ad oltranza fino al raggiungimento della pace e un colpo di stato per occupare l’Acropoli e prendere il potere.

L’impresa non si rivelerà per nulla facile, sia per la feroce e ottusa opposizione dei maschi (dei più vecchi in particolare), sia perché le donne dovranno a loro volta rinunciare al piacere del sesso, ma il ricatto alla fine sortirà gli effetti sperati mettendo fine al delirio.

ACQUISTA IL BIGLIETTO CLICCANDO QUI

Biglietti

Da 5 a 37 euro.

Date

Luogo

Via dei Livello 32 - 35139 Padova

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/743_858_lisistrata

Foto articolo da post Facebook