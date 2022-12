Stagione di prosa, “Ezra in gabbia. O il caso Ezra Pound” al teatro Verdi

Heart Art. L'arte del teatro colpisce al cuore è il titolo della nuova stagione artistica del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Verdi.

Quella che si è inaugurata il 9 novembre sarà proprio una stagione che colpirà diritto al cuore, coinvolgendo gli spettatori, le loro emozioni.

Non solo per il cartellone in programma nei vari Teatri (Teatro Verdi di Padova, Teatro Goldoni di Venezia, Teatro comunale Mario del Monaco di Treviso), ma anche per la recentissima notizia dell'inclusione del Teatro Stabile del Veneto nel cluster dei teatri nazionali, che arriva proprio nell’anno del 400° anniversario del più antico teatro al mondo, il Goldoni, fondato il 3 gennaio 1622.

La stagione del Teatro Verdi di Padova si aprirà con "Spettri di Ibsen" dal 9 al 13 novembre, produzione del Teatro Stabile del Veneto e con protagonista Andrea Jonasson nelle vesti di Helen Alving per la regia di Rimas Tuminas.

Altre produzioni dello Stabile saranno "PA", diretto da Marco Tullio Giordana, legato alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, e "Ezra in gabbia" con Mariano Rigillo per la regia di Leonardo Petrillo. Chiusura dal 10 al 14 maggio con il Riccardo III della regista Kriszta Székely.

11 - 15 gennaio 2023, orari diversi

EZRA IN GABBIA

O IL CASO EZRA POUND

scritto e diretto da Leonardo Petrillo

liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound

con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini

produzione TSV – Teatro Nazionale, OTI – Officine del Teatro Italiano

nell’ambito del progetto “VenEzra” promosso dalla Regione Veneto

Uno spettacolo basato sulle ossessioni: per la giustizia, per la libertà, per l’usura, che corrode il mondo...

È l’ossessione dell’uomo Pound che si sente inadeguato, per non essere riuscito sufficientemente a far fluire carità e amore, ma difende la sua poesia, la scoperta delle incongruenze del mondo e degli uomini. Scena spoglia, la musica distorce il reale.

Al centro del palcoscenico Mariano Rigillo è rinchiuso dentro una gabbia, la stessa che nell’estate del 1945 ospitò Ezra Pound nel campo di prigionia dell'esercito americano di Metàto, presso Pisa.

Orari

Note di regia

di Leonardo Petrillo

Ezra in gabbia è uno spettacolo basato sulle ossessioni: ossessione per la giustizia, per la libertà, per l’usura, che corrode il mondo…

L’ossessione dell’uomo Pound che si sente inadeguato, per non essere riuscito, se non a sprazzi, a far fluire carità e amore, “a rendere le cose coerenti”; ma difende la sua poesia, la scoperta delle incongruenze sociali e artistiche, del mondo e degli uomini.

È una messinscena che tutto mostra e tutto nega.

La scena è spoglia, a eludere sé stessa.

La musica è distorsione del reale.

I video montano e smontano il concetto stesso di materico, come un bimbo che gioca a creare.

Solo la parola, ghianda di luce, trova la propria forma e la propria ragione. Solo il silenzio, finale e definitivo apre la memoria finalmente alla danza della vita e gli restituisce dignità e libertà.

Mariano Rigillo è l’attore ideale per interpretare Ezra Pound, con la sua gestualità, la ricerca del silenzio, la parola in idea.

Anna Teresa Rossini evoca il pensiero ed i Cantos del poeta/profeta rendendo bello il difficile.

A ragione della memoria.

I biglietti

Intero Ridotto Abbonati TSV Under 26 platea, palchi pep. e palchi 1° ord balconata 35 euro 32 euro 27 euro 16 euro palchi pep. e palchi 1° ord no balconata, palchi 2° ord. balconata 31 euro 28 euro 24 euro 14 euro palchi 2° ord. no balconata, galleria 15 euro 14 euro 11 euro 7 euro platea prima fila 22 euro / / 10 euro palchi 2° ord. laterali (01>07, 25>31)* 15 euro / / 9 euro galleria* 8 euro / / 5 euro

Informazioni

Teatro Verdi | via dei Livello, 32 | Padova

Biglietteria: tel. +39 049 87770213 | biglietteria.teatroverdi@ teatrostabileveneto.it

https://www. teatrostabileveneto.it/padova/ biglietteria/

Centralino: tel. +39 049 8777011 | info@teatrostabileveneto.it

www.teatrostabileveneto.it

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/ezra-in-gabbia-padova/

