"Tango Macondo. Il venditore di metafore", Ugo Dighero e Paolo Fresu al teatro Verdi

Scritto e diretto da Giorgio Gallione, lo spettacolo è ispirato ad un’opera di Salvatore Niffoi. Va in scena la storia di Matoforu, un “venditore di metafore” sardo e del suo amore grande, Anzelina Bisocciu, la sua cantatrice. È un viaggio in un territorio “ai confini tra il delirio e la geografia”, che parte da Mamoiada in Sardegna e arriva a Macondo, il paese immaginario nato dall’universo onirico di Gabriel García Marquez. Guida il racconto la musica di Fresu, di Bonaventura e Vacca che si intreccia alla narrazione di Ugo Dighero, Rosanna Naddeo e Paolo Li Volsi.

Drammaturgia e regia Giorgio Gallione / musiche originali eseguite dal vivo: Paolo Fresu (tromba, flicorno), Daniele di Bonaventura (bandoneon), Pierpaolo Vacca (organetto) / con Ugo Dighero, Rosanna Naddeo, Paolo Li Volsi / e con DEOS Danse Ensemble Opera Studio – Genova / produzione Teatro Stabile di Bolzano

Orari

Mercoledì 25 gennaio ore 20.30

Giovedì 26 gennaio ore 19

Venerdì 27 gennaio ore 20.30

Sabato 28 gennaio ore 20.30

Domenica 29 gennaio ore 16

Biglietti

Acquista

Intero Ridotto Abbonati TSV Under 26 platea, palchi pep. e palchi 1° ord balconata 35 euro 32 euro 27 euro 16 euro palchi pep. e palchi 1° ord no balconata, palchi 2° ord. balconata 31 euro 28 euro 24 euro 14 euro palchi 2° ord. no balconata, galleria 15 euro 14 euro 11 euro 7 euro platea prima fila 22 euro / / 10 euro palchi 2° ord. laterali (01>07, 25>31)* 15 euro / / 9 euro galleria* 8 euro / / 5 euro

Ridotto: Over 65

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/tango-macondo-padova/

