Stagione di prosa, “Il mercante di Venezia” al teatro Verdi

30 novembre - 4 dicembre 2022, orari diversi

Il mercante di Venezia

di William Shakespeare

regia Paolo Valerio

con Franco Branciaroli

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Centro Teatrale Bresciano, Teatro de Gli Incamminati

In un mondo governato dalla smania di ricchezza e di status, Shakespeare non smentisce la sua capacità di valicare il limite temporale e di offrirci uno sguardo sui mali della società. In scena si intrecciano scontri culturali e religiosi, senso di giustizia e bramosia di potere sullo sfondo della vicenda del mercante Antonio che per aiutare l’amico ad ottenere la mano della ricca Porzia chiede denaro in prestito all’usuraio ebreo Shylock, finché la situazione non precipita e ciascun personaggio si troverà a cercare in sé le risorse per fronteggiarla

Info web https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/il-mercante-di-venezia-padova/

Le date

30 novembre - 20.30

1 dicembre - 19

2 dicembre - 20.30

3 dicembre - 20.30

4 dicembre - 16

I biglietti

Intero Ridotto Abbonati TSV Under 26 platea, palchi pep. e palchi 1° ord balconata 35 euro 32 euro 27 euro 16 euro palchi pep. e palchi 1° ord no balconata, palchi 2° ord. balconata 31 euro 28 euro 24 euro 14 euro palchi 2° ord. no balconata, galleria 15 euro 14 euro 11 euro 7 euro platea prima fila 22 euro / / 10 euro palchi 2° ord. laterali (01>07, 25>31)* 15 euro / / 9 euro galleria* 8 euro / / 5 euro

Ridotto: Over 65

Lo spettacolo aderisce all’iniziativa Esu a Teatro

Informazioni

Teatro Verdi | via dei Livello, 32 | Padova

Biglietteria: tel. +39 049 87770213 | biglietteria.teatroverdi@ teatrostabileveneto.it

https://www. teatrostabileveneto.it/padova/ biglietteria/

https://risorse.teatrostabileveneto.it/campagna-abbonamenti-padova

Centralino: tel. +39 049 8777011 | info@teatrostabileveneto.it

www.teatrostabileveneto.it

