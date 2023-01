"Maria Stuarda", lo scontro per la corona d'Inghilterra al Verdi

Lo scontro frontale tra due regine: la scozzese Maria Stuarda e sua cugina Elisabetta d’Inghilterra, la prima prigioniera della seconda. Nel dramma scritto da Friedrich Schiller alla fine del 1700, la lotta per la corona si trasforma in un confronto appassionato, giocato su piani emotivi diversi (dall’invidia al martirio, dall’insulto alla preghiera). Una battaglia feroce che determinerà le sorti future non solo dell’Inghilterra ma dell’Europa e del mondo.

Il germanista Paolo Chiarini annotava che nel teatro di Schiller la politica appare come fenomenologia del destino umano. Certamente da qui prende le mosse Davide Livermore, che si concentra sul rapporto tra femminilità e potere: «Nel trovarci di fronte queste due gigantesche figure, non possiamo non chiederci quanto e come la donna abbia dovuto interiorizzare certi meccanismi maschili della gestione del potere».

Protagoniste dello spettacolo due attrici straordinarie come Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi, che si scambieranno i ruoli di sera in sera. «Chi farà Maria e chi Elisabetta? Immagino un momento rituale iniziale, una vestizione che sarà un grande prologo, catartico, da fare assieme al pubblico. Le due interpreti sapranno solo all’ultimo minuto quale personaggio dovranno incarnare.

Un gioco di ruoli virtuosistico per svelare come in fondo i due opposti siano la stessa cosa, quanto questa cruenta dualità non sia altro che un riflesso dell’Uguale. Il contraltare di Maria diventa così Elisabetta che incarna tutte le modalità maschili per regnare e sopravvivere. Alla base del mio teatro c’è il rapporto con l’armonia al servizio della poesia di monteverdiana memoria. La parola parlata e la parola intonata saranno sostenute sempre da una ricerca sonora che parte dalla voce delle attrici stesse».

Quando

8 febbraio - 20.30

9 febbraio - 19

10 febbraio - 20.30

11 febbraio - 20.30

12 febbraio - 16

Dettagli

Teatro nazionale di Genova, teatro stabile di Torino teatro nazionale, centro teatrale bresciano

Di: Friedrich Schiller

Regia: Davide Livermore

Costumi regine: Dolce & Gabbana

Costumi: Anna Missaglia

Allestimento scenico: Lorenzo Russo Rainaldi

Musiche: Mario Conte, Giua

Direzione musicale: Mario Conte

Disegno luci: Aldo Mantovani

Regista assistente: Mercedes Martini

Traduzione: Carlo Sciaccaluga

Con: Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi

E con: Gaia Aprea, Linda Gennari, Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Sax Nicosia

Chitarra e voce: Giua

Durata: I atto: 90 mn

Intervallo: 15 mn

II atto: 80 mn

I biglietti

Intero Ridotto Abbonati TSV Under 26 platea, palchi pep. e palchi 1° ord balconata 35 euro 32 euro 27 euro 16 euro palchi pep. e palchi 1° ord no balconata, palchi 2° ord. balconata 31 euro 28 euro 24 euro 14 euro palchi 2° ord. no balconata, galleria 15 euro 14 euro 11 euro 7 euro platea prima fila 22 euro / / 10 euro palchi 2° ord. laterali (01>07, 25>31)* 15 euro / / 9 euro galleria* 8 euro / / 5 euro

Ridotto: Over 65

Lo spettacolo aderisce all’iniziativa Esu a Teatro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/maria-stuarda-padova/

