“Testimone d'accusa” di Agatha Christie in scena al Verdi di Padova

In scena al Verdi di Padova, per la stagione di prosa, “Testimone d'accusa” di Agatha Christie dall’8 al 12 marzo.

Dettagli

Questo magistrale dramma giudiziario, mai messo in scena in Italia in un grande allestimento, accuratissimo nel rendere le procedure e il gergo avvocatizio, presenta un classico finale con “doppio colpo di scena” ed è stato imitato più volte, ma mai superato. In termini d’intreccio si tratta di un’ulteriore variazione sul tema dell’uomo adultero Leonard Vole. Al centro degli avvenimenti troviamo una donna Romaine e l’avvocato di lui Sir Wilfrid.

È certamente la commedia più bella di Agatha Christie.

La pièce fu adattata per il cinema dal grande Billy Wilder e aveva come protagonisti Charles Laughton, Marlene Dietrich e Tyrone Power.

Il nostro spettacolo presenta un grandissimo cast con Vanessa Gravina (Romaine) e Giulio Corso (Leonard Vole), e altri 9 attori, più 6 giurati scelti tra il pubblico prima dello spettacolo. La regia è di Geppy Gleijeses, dopo i grandi successi di Sorelle Materassi, Arsenico e vecchi merletti, Così parlò Bellavista.

Di Agatha Christie

Traduzione Edoardo Erba

Scene Roberto Crea

Costumi Chiara Donato

Musiche Matteo D’Amico

Artigiano della luce Luigi Ascione

Con Vanessa Gravina, Giulio Corso

E con Paola Sambo, Yaser Mohamed, Bruno Crucitti, Sergio Mancinelli, Antonio Tallura, Erika Puddu, Leonardo Sbragia

Produzione Gitiesse Artisti Riuniti, TSV – Teatro Nazionale

Biglietti

Da 5 a 35 euro.

Calendario

Luogo

Via dei Livello 32 - 35139 Padova