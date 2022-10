"Contatti", la stagione teatrale del teatro filarmonico di Piove di Sacco 2022/23

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Viene oggi presentata la programmazione di CONTATTI, il nuovo cartellone del Teatro Filarmonico di Piove di Sacco (PD) che come ogni anno propone al pubblico una proposta multidisciplinare, dal teatro di narrazione al teatro di compagnia, dalla drammaturgia classica e contemporanea fino ad arrivare alle tendenze più attuali della danza internazionale. La rassegna teatrale è promossa dall'Assessorato alla Cultura di Piove di Sacco in collaborazione con Nuova Scena e Arteven Circuito Multidisciplinare del Veneto e con il supporto di BCC Patavina. "La stagione - racconta l'Assessore alla Cultura Paola Ranzato – è stata costruita partendo dalle parole che la potevano descrivere, termini che gli stessi spettatori hanno condiviso con noi: legami, rapporti, reti, emozioni, dunque contatti, il motivo per il quale il pubblico si ritrova seduto su quelle poltrone rosse." Il sipario si apre il 24 novembre con Alla stessa ora, il prossimo anno, una commedia di Bernard Slade, brillante autore canadese, che con il titolo rivela il segreto per far durare una storia d'amore. Una camera d'albergo e due amanti, quest'ultimi interpretati da Alessia Giuliani e Alberto Giusta, che si danno appuntamento ogni anno alla stessa ora: un viaggio nel tempo attraverso il quale lo spettatore spierà lo svolgimento del loro rapporto nell'arco di una vita. Il 2 dicembre torna sul palco del Filarmonico la storica compagnia toscana Il Teatro del Carretto, che a Piove di Sacco propone Ultimo Chisciotte, testo basato sul fascino e la dannazione di quell’uomo che, come nel testo di Cervantes dal quale è liberamente tratto, si fa attore e personaggio per misurarsi con il "polverio" del palcoscenico come col polverio delle cose e del mondo, perduto tra la realta rappresentata e quella autentica. La prima parte di stagione si chiude con il grande giornalista e autore Michele Serra con L'amaca di domani, monologo teatrale comico e sentimentale: il nucleo è tratto dal libro La sinistra e altre parole strane, nel quale Michele Serra apre al lettore la sua bottega di scrittura. Strada facendo, il testo si è arricchito di considerazioni su un mestiere faticoso e fragile: scrivere. La danzatrice e coreografa torinese Silvia Gribaudi, acclamata a livello internazionale, apre il nuovo anno con un doppio appuntamento, A corpo Libero e Insectum, progetto condiviso con la coregografa e performer Tereza Ondrovà. Gribaudi propone un percorso in due atti attraverso la sua modalità di approccio, ovvero scardinare i dogmi della danza e desacralizzare un modello di bellezza dominante. A corollario delle proposte di spettacolo, l'artista propone un workshop dedicato alla cittadinanza. Museo Pasolini di e con Ascanio Celestini irrompe sul palco saccisico il 2 febbraio, un ipotetico museo raccontato dal sapiente attore e autore romano attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, un autore, un lettore, un criminologo e un testimone che ha conosciuto Pasolini. Altro attore della Capitale, Filippo Nigro è in scena il 18 febbraio con Every Brilliant Thing, un racconto di autofiction scandita da una "lista di cose per cui vale la pena vivere": un dialogo con il publico confidenziale e intimo, in cui il protagonista condivide episodi e aneddoti attrverso libri, scontrini e sottobicchieri del pub. Un omaggio alla poetessa polacca Wislawa Szymborska è Sulla morte senza esagerare, titolo del lavoro della compagnia Teatro dei Gordi, famosa a livello nazionale per l'utilizzo non convenzionale delle maschere contemporanee, vere e proprie protagoniste della scena. La chiusura della stagione viene affidata al teatro contemporaneo, quello dei Kepler-452, gruppo bolognese il cui scopo è quello di aprire le porte dei teatri e lavorare su reportade teatralei che trasformino indagini sul reale in momenti performativi. Gli Altri (indagine sui nuovissimi mostri, con il patrocinio di Amnesty International, è un desiderio di uscire a cui siamo abituati e cercare di incontrare quella parte del Paese che ci siamo ostinati a considerare minoritaria, e che oggi si sta mostrando in tutta la propria potenza. Il Teatro Filarmonico apre i battenti anche le domeniche pomeriggio, proponendo cinque appuntamenti per le famiglie e, a seconda dello spettacolo, dai 3 anni in su. La rassegna dedicata a grandi e piccini apre con un evento speciale nella Giornata Mondiale contro la violenza delle donne, 27 novembre, ospitando la storica Compagnia Teatrale Mattioli con il titolo Barbablù e Rossana, che dalla famosa fiaba popolare di Perrault racconta ai piccoli come ascoltarsi e non lasciarsi manipolare, ribellandosi a relazioni tossiche che soffocano. Un classico invece, sia come titolo che come spettacolo, approda l'11 dicembre: Pinocchio, a firma dell'artista e regista Marcello Chiarenza, viene messo in scena da una coppia di librai che presto si trasformeranno in narratori della famosa storia a firma di Collodi. Un titolo un po' strano invece per iniziare l'anno nuovo: Ravanellina è una ragazza che viaggia il mondo dentro al suo baule, e trova la sue radici nella fiaba di Raperonzolo dei Fratelli Grimm, ma nelle versioni di Basile e di Calvino. La nostra protagonista ci farà vivere le sue avventure attraverso canzoni, pupazzi e teatro di narrazione domenica 29 gennaio. Sempre dalla penna dei Grimm, il 12 febbraio si andranno a vivere Le nuove avventure dei musicanti di Brema, dove il Teatro dei Due mondi ci ammalia con bellissimi costumi e canzoni dal vivo. Il teatrodanza chiude il 5 marzo con Esercizi di Fantastica a firma della famosa Compagnia Sosta Palmizi: ispirati dal testo di Rodari, la storia narra di tre personaggi grigi, rapiti dagli schermi, che verranno catturati dallo svolazzare di una farfalla, la quale li porterà a liberare i corpi attraverso il movimento e la danza. Da sabato 29 ottobre sarà possibile rinnovare l'abbonamento sia presso il Teatro che al Cinema Politeama di Piove di Sacco mentre da sabato 5 novembre si potranno acquistare i nuovi abbonamenti. 