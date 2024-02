“The City”, la commedia in scena al Verdi

Prezzo non disponibile

Per la stagione di prosa del Verdi “Tutta un'altra storia” in scena dal 28 febbraio al 3 marzo "The city".

Una commedia nera, kafkiana, incentrata sul potere del linguaggio. The City, di Martin Crimp, uno dei più importanti e radicali autori contemporanei, è denso, stratificato, inquieto. Chris lavora in una grande società, ma è a rischio licenziamento. Clair è una traduttrice che ha appena avuto un ambiguo incontro con un noto scrittore. La crisi tra marito e moglie è palpabile. Nessuno sembra capace di ascoltare. I confini fra realismo e finzione cadono, i personaggi scompaiono nelle loro affabulazioni. E la tensione si trasforma in un delirio a due.

Via dei Livello 32 - 35139 Padova

Da 5 a 37 euro

Di Martin Crimp

traduzione Alessandra Serra

con (in ordine alfabetico) Lucrezia Guidone, Christian La Rosa, Lea Lucioli, Olga Rossi regia Jacopo Gassmann

scene e costumi Gregorio Zurla

luci Gianni Staropoli

movimenti Sarah Silvagni

regista assistente Stefano Cordella

produzione LAC Lugano Arte e Cultura, TSV - Teatro Nazionale, Teatro dell’Elfo, Emilia Romagna Teatro ERT, Teatro Nazionale, TPE - Teatro Piemonte Europa

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/735_858_the_city

