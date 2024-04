"Stai Zitta!", va in scena al Teatro Verdi lo spettacolo tratto dal libro di Michela Murgia

Domenica 5 maggio 2024 alle ore 18.30 al Teatro Giuseppe Verdi si terrà lo spettacolo tratto dal libro di Michela Murgia "Stai Zitta!" (Giulio Einaudi editore), con Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque e regia di Marta Dalla Via. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria a partire da venerdì 19 aprile al link www.teatrostabileveneto.it fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora la più sovversiva (M. Murgia).

Questa, Melis, Cinque e Dalla Via hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri, che affrontano, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e anche femministe. Inevitabile, quindi, si incontrassero un giorno per dare vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio.

Le “frasi che non vogliamo più sentirci dire!” contenute nel libro, offrono così l’occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali. Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura “mamma e moglie di”, Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgervi nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui “le donne sono le peggiori nemiche delle donne”!

Lo spettacolo in linea con le indicazioni della Gender Equality Strategy 2020-2025 dell’Unione europea, fra cui Solidarietà, investire per l’emancipazione di tutte e Comunicazione: parole e immagini per generare un cambiamento, è organizzato dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche, dall'Università di Padova e dal Comune di Padova - Assessorato alle Politiche di Genere e Pari Opportunità, con il patrocinio ed il contributo di: Dipartimento di Medicina, Dipartimento di Medicina Molecolare, Dipartimento di Neuroscienze, Dipartimento di Scienze Cardio Toraco Vascolari, Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino e Dipartimento di Scienze del Farmaco.

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/942_858_stai_zitta_

Foto articolo da comunicato stampa