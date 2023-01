Presentazione del libro con l'autore Marco Ferrando: "Stalin e il Pci. Tra mito e realtà" il 19 gennaio 2023. Una lettura politica e sociale del rapporto tra il Cremlino e Botteghe Oscure e del fenomeno staliniano in una ricostruzione decisiva per la comprensione della sorte del movimento operaio in Italia.

Marco Ferrando, da sinistra e in una prospettiva marxista, ricostruisce, insieme al fenomeno staliniano, quella che resta una pagina tanto misconosciuta quanto centrale per la comprensione dell’involuzione e quindi della crisi della lotta di classe e del movimento operaio in Italia.

