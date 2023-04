Stalking: incontro con presentazione del libro «Il volto crudele dell’amore» a Villa Draghi

Prezzo non disponibile

Domenica 30 aprile alle ore 17 presso la terrazza di Villa Draghi, in caso di maltempo dentro alla Villa, si svolgerà la presentazione del libro di Maurizio Vecchi “Il volto crudele dell’amore”. L’evento organizzato dall’associazione nazionale carabinieri Terme Euganee con la Città di Montegrotto Terme.

Tema del libro è lo stalking la persecuzione di una persona fino al punto di renderle la vita insopportabile, tanto da non riuscire più a svolgere il proprio lavoro serenamente, dormire senza doversi svegliare in piena notte con la paura che lui, lo stalker, possa essere riuscito a penetrare nell'abitazione per farle del male...

Saranno presenti l’autore, la protagonista del libro Moira Cucchi, e l’avvocato Roberto Davini di Padova che farà da moderatore sia della presentazione che del dibattito e la dottoressa Marina Semenzato dell’ordine delle ostetriche, formatrice regionale nel contrasto alla violenza di genere e mutilazione genitale femminile.

Maurizio Vecchi, nato a Lamezia Terme nel 1962, esercitava la professione di Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, quando nel 2005 emerse, nell’ambito letterario, quale finalista nel concorso letterario internazionale «J. Prévert» 2005, con “I racconti del Maresciallo; nel 2007 ha dato alle stampe “I racconti del Maresciallo 2 – Ordini dall’alto”. Nel 2009, con il suo testo lavoro letterario “Il Gatto e la Volpe esistono davvero – ma difendersi da loro si può”, vince il concorso letterario «Colori e Parole».

In quest’opera evidenzia l’inferno nella vita di una donna che, grazie alla sua tenacia, ne è uscita, tornando a sorridere.

Porteranno i saluti il sindaco Riccardo Mortandello e il presidente della associazione nazionale carabinieri.

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=2319&area=H

