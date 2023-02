Stand up comedy night: "Sofia fa cose" il 25 febbraio 2023. «Cazzara, violenta e piena di seghe mentali», così si presenta Sofia Gottardi, stand up comedian 24enne (all’attivo partecipazioni a “Natural Born Comedians”, “CCN”, “Italia’s got talent” e a “Comedy Live”), che nelle sue esibizioni affronta tematiche come il bullismo, le molestie, la verginità, sentirsi outsider e la solitudine fuori dai social. Insomma, esplorare le parti oscure di sé stessi senza prendersi sul serio è possibile? Dopo il precedente show “Sesso, droga e coniglietti”, Sofia risponderà dopo essersi ubriacata con una sola birra. Sofia Gottardi ha vinto il primo premio del concorso di comicità Carrozzeria Orfeo “Prove Generali di Solitudine” e ha partecipa al cast artistico di “Comedy Village”, il primo villaggio vacanze in Italia dedicato interamente alla stand up comedy.

Evento v.m. 16 anni.

