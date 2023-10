"Stasera birriamo" a Birrette Cittadella

Mercoledì 11 ottobre arriva a Birrette Cittadella "Stasera birriamo". Una serata dedicata a condividere in compagnia la nostra nuova Cibus, per l'occasione solo per una giornata 4 euro la media. E per accompagnarci in una serata di Festa ancora più divertente, Dj set by Dj Colouring.

Prenotazioni: https://ow.ly/xq8q50PSkKW

tel. 327.3151521

Via Ca Moro 42 - Cittadella