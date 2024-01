"Stasera birriamoci" | Birrette Cittadella

GIOVEDI' 18 GENNAIO da Birrette Cittadella torna: "STASERA BIRRIAMOCI"! Una serata da condividere con chi vuoi in compagnia della nostra BLIND PILS, una Czech Pils in decozione dalla elegante luppolatura che mantiene un equilibrio perfetto tra maltato e luppolato! Per l'occasione SOLO PER UN GIORNO BIRRA MEDIA A 4 euro! Ti aspettiamo per una serata in compagnia!

PRENOTA ORA: https://birrettebar.it/locali-birrette/birrette-cittadella/

? 327.3151521

? Via Ca Moro 42 – Cittadella