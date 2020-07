"Stasera parlo mi", spettacolo teatrale al castello dei "Da Peraga"

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/206305807087615/?

Sabato 25 luglio ore 21

"Stasera parlo mi" di Mazzucato e Masiero

regia: Gianni Mazzucato

con Compagnia Teatro dei Curiosi di Vigonza

Dove

Castello dei Da Peraga

Peraga di Vigonza (PD)

Ingresssi da Via Arrigoni 1

e da via Paolo VI (lato piscine, ampio parcheggio)

Dettagli

Inizio ore 21, ingresso 5 euro - sotto i 12 anni gratis

Va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale Teatro in Villa 2020, inserita nel contenitore di eventi Kintsugi.

Lo spettacolo

Arriva il cabaret dialettale con monologo dialettale tutto da ridere: “Stasera parlo mi” tratti dagli spettacoli del duo Strasseossi, con la compagnia Teatro dei Curiosi di Vigonza.

La Trama

In scena un unico attore, Gianni Mazzucato, che per una sera prova a fare il punto della situazione dell’uomo moderno, analizzando tutti i passaggi fondamentali della vita maschile: ragazzo, uomo, marito e anziano. Un’ora e mezza di esilaranti considerazioni dialettali, uno spettacolo ideale per riflettere in maniera divertente sui paradossi del nostro tempo.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso

Teatro Quirino De Giorgio

Piazza Zanella 29

Vigonza (PD)

Per ulteriori informazioni: info@teatrodeicuriosi.it, cell. 347/8736793

Info web

https://www.comune.vigonza.pd.it/kintsugi-teatro-villa-al-castello-dei-peraga