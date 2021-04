Stati Generali “NUOVO” mondo lavoro, tutti gli appuntamenti in programma online

Intelligenza artificiale ed etica, smart cities, lavoro ibrido e smart working. I cambiamenti delle aziende e il ruolo dell’innovation manager. Le start-up come supporto sostenibile e culturale ai mutamenti in atto. Le istituzioni italiane a confronto con la Digital Transformation. Università e Competence Center, piattaforme per il nuovo mondo del lavoro.

Questi sono solo alcuni degli argomenti della prossima edizione degli Stati Generali “NUOVO” Mondo Lavoro, in programma dal 27 al 30 aprile 2021 in diretta on line con il patrocinio dell’Università di Padova.

Si parte martedì 27 aprile, alle ore 10, con il focus su “Intelligenza artificiale ed etica”. Ne parleranno: Giovanni Baldassarri, presidente Institut EuropIA Italy, Andrea Bellacicca, Chief Technology Officer di Nexid Edge Srl, Marco Landi, presidente Institut EuropIA, presidente Questit, ex COO Apple, Fabio Moioli, Head of Microsoft Consulting and Services, Marcello Pellillo, Professor of Computer Science Ca' Foscari University of Venice, Don Luca Peyron, fondatore e direttore Servizio per l'Apostolato Digitale.

Tutti gli appuntamenti, due al giorno, alle 10 e alle 15, sono accessibili gratuitamente on line da Eventbrite e dai profili social degli Stati Generali Mondo Lavoro:

L’evento è parte degli Stati Generali Mondo Lavoro, un format nato nel 2019 con l’obiettivo di mettere in rete tutti gli attori appartenenti a settori chiave del lavoro e dell’economia in Italia. Gli Stati Generali si avvalgono della competenza di un Comitato tecnico-scientifico che comprende 7 ex ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana: Nunzia Catalfo, Tiziano Treu, Cesare Salvi, Roberto Maroni, Cesare Damiano, Maurizio Sacconi ed Elsa Fornero. In un anno complesso come il 2020, questa piattaforma unica in Italia è riuscita a coinvolgere in 54 eventi, 285 relatori e un pubblico di oltre 23.700 partecipanti. Dieci i temi affrontati nel corso del 2021: la Montagna, i Trasporti, il Turismo, le Startup, il Mare, la Cultura, l’Architectural-Design, lo Sport e l’Italia, l’Agrifood, il settore Aerospaziale e Corporate Inclusion Awards.

Programma

Stati Generali “NUOVO” Mondo Lavoro

27/30 aprile 2021

Martedì 27 aprile, ore 10 – 12

“Intelligenza artificiale ed etica”

Giovanni Baldassarri, presidente Institut EuropIA Italy

Andrea Bellacicca, Chief Technology Officer di Nexid Edge Srl

Marco Landi, presidente Institut EuropIA, presidente Questit, ex COO Apple

Fabio Moioli, Head of Microsoft Consulting and Services

Marcello Pellillo, Professor of Computer Science Ca' Foscari University of Venice

Luca Peyron, fondatore e direttore Servizio per l'Apostolato Digitale

Moderna: Riccardo Borsari, professore di Diritto Penale, Robotica e Intelligenza Artificiale

Martedì 27 aprile, ore 15 – 17

“Intelligenza artificiale e smart cities”

Giovanni Baldassarri, presidente Institut EuropIA Italy

Adriano Bisello, Project Manager and Senior Researcher at Eurac Research

Fabrizio Dughiero, prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti

con le imprese Università di Padova

Stefano Landi, Managing Director, Smart Communities - IoT Verizon

Daniele Russolillo, COO Planet Smart City

Modera: Marco Pratellesi, giornalista, Senior Strategy Advisor Applied XL

Mercoledì 28 aprile, ore 10 – 12

“Istituzioni a confronto: supporto allo sviluppo della Digital Transformation”

Elena Donazzan, assessore all'Istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità Regione Veneto

Marco Gay, presidente Confindustria Piemonte e CEO Digital Magics S.p.A.

Fabrizio Gea, vice presidente Anitec-Assinform-Associazione Italiana per l'ICT

Francesco Rotondi, avvocato giuslavorista e professore di Diritto del Lavoro

Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Giancarlo Vinacci, capo dipartimento nazionale “Sviluppo & Innovazione” Forza Italia

Francesca Zoppi, Sustainable Development Specialist

Modera: Daniele Chieffi, giornalista, comunicatore, reputation manager, docente

Mercoledì 28 aprile, ore 15 – 17

“Le competenze del futuro: il ruolo dell’innovation manager a supporto dei cambiamenti aziendali”

Andrea Billi, direttore Sapienza Innovazione

Antonio Carcaterra, presidente Sapienza Innovazione

Antonella Chirichiello, Innovation Manager Leonardo S.p.A.

Marco Gasparri, Innovation Manager Green Network

Giorgio Ramenghi, Innovation Manager WINDTRE

Col. Paolo Sandri, capo ufficio Innovazione dell'Esercito Italiano

Franco Stivali, Responsabile Innovazione Ferrovie dello Stato Italiane

Modera: Manuele Vailati, amministratore Delegato Start Hub Consulting

Giovedì 29 aprile, ore 10 – 12

“Le nuove organizzazioni: il lavoro ibrido quale futuro dei lavoratori tra ufficio e smart working”

Marco Bentivogli, coordinatore Nazionale Base

Luca Brusamolino, Ceo & Smartworking Expert presso Workitect

Bruno Coppola, amministratore unico BEP

Carlo Gandini, founder and CEO People Value Lab

Francesca Manili Pessina, EVP Human Resources and Facility Management presso Sky Italia

Francesco Rotondi, Managing Partner presso LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners

Modera: Anna Maria Catano, giornalista presso Corriere della Sera Lavoro

Giovedì 29 aprile, ore 15 – 17

“Start-up: le aziende del futuro come supporto sostenibile e culturale ai cambiamenti del mondo del lavoro”

Claudio Allievi, founder KreV

Alessandro Armillotta, co-founder presso Aworld

Riccardo Barbotti, Co-founder e AD Software Architect BitBoss

Alberto Maria Barberis, founder & CEO ASTAR

Federico Dubini, co-founder Yobs Technologies

Giovanni Iozzia, giornalista, Editorial Advisor and Content Strategist

Venerdì 30 aprile, ore 10 – 12

“Università e Competence Center: piattaforme per il nuovo mondo del lavoro”

Matteo Faggin, General Manager SMACT Competence Center

Enrico Pisino, CEO Competence Manufacturing Industry 4.0

Giuseppe Scellato, professore presso Politecnico di Torino

Modera: Nicola Saldutti, caporedattore Economia, Corriere della Sera

Venerdì 30 aprile, ore 15 – 17

“The Future Work: Keynote Speech”