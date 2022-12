Lo Stato Sociale live al Cso Pedro

I regaz sono tornati e hanno tante cose da dire. E i loro fan hanno recepito il messaggio: “L’atteso tour di anteprima di un disco bellissimo” ha registrato 5 sold out in 5 giorni. Tutto esaurito, infatti, per le date di Bologna, Brescia, Roma, Milano e Torino, mentre mancano pochissimi biglietti per quelle di Livorno.

Lo Stato Sociale torna sui palchi dei club che li ha accolti sin dagli inizi, per presentare in anteprima dal vivo con 11 date il nuovo album in uscita a maggio 2023 per Garrincha Dischi/Island Records. Saranno concerti speciali e unici, un modo per condividere nuova musica con i fan sentendo il loro calore e vedendo la loro reazione dal vivo, prima che sui social. La band presenterà in anticipo e in esclusiva i brani inediti del prossimo progetto discografico, a cui farà da apripista il primo singolo estratto, in arrivo a gennaio.

Di seguito il calendario completo del tour, organizzato e prodotto da Antenna Music Factory:

24 marzo - Livorno - The Cage

25 marzo - Bologna - TPO SOLD OUT

31 marzo - Brescia - Latteria Molloy SOLD OUT

7 aprile - Perugia – Urban

8 aprile - Roma - Monk SOLD OUT

14 aprile - Padova - CSO Pedro

16 aprile - Milano - Magazzini Generali SOLD OUT

20 aprile - Catania - MA

21 aprile - Rende (CS) - Mood Social Club

22 aprile - Molfetta (BA) – Eremo

28 aprile - Torino - Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

Info e biglietti su: https://www.lostatosociale.net

Lo stato sociale

Lo stato sociale nasce nel 2009 per riempire il vuoto di mercato creato dalle politiche neoliberiste attuate a livello globale, la mancanza di stato sociale ci ha portato a prenderne il nome, farne una band musicale e risollevare le sorti dell’assistenzialismo pubblico. Dopo tredici anni di attività possiamo serenamente affermare di aver clamorosamente fallito nel nostro intento iniziale, possiamo anche dire che la situazione è addirittura peggiorata fino ad arrivare ad un punto di non ritorno di libero mercato e macelleria sociale. Tuttavia in questi anni abbiamo anche fatto cose buone! Eccone un elenco esaustivo preso dalla nostra pagina wikipedia:

2010: Welfare Pop (EP); 2011: Amore ai tempi dell’ikea (EP); 2012: Turisti della democrazia (LP) con conseguente tour di più di duecento concerti in un anno; 2013: Turisti della democrazia Deluxe (doppio LP) con conseguente tour “Tronisti della democrazia” di teatro canzone; 2014: L’italia peggiore (LP) con conseguente tour estivo di numerose date e tour tutto esaurito nei più importanti club d’italia; 2015: il primo palazzetto dell’indie, al Paladozza di Bologna. 2016: Il movimento è fermo (romanzo, Rizzoli); 2017: Amore, lavoro e altri miti da sfatare (LP), con conseguente Forum di Assago e tour estivo da oltre settantamila presenze, sempre nel 2017: colonna sonora del film “Gli asteroidi”; 2018: vincitori morali del Festival di Sanremo con “Una vita in vacanza”, pubblicazione di “Primati” (best of con 4 inediti), tour in Spagna e tour estivo in oltre trenta piazze italiane, sigla per la serie tv “Romolo e Giuly”, pubblicazione di Andrea (graphic novel disegnata da Luca Genovese) e Lodo giudice a X-Factor; 2019: Sesso, droga e lavorare (romanzo, Il Saggiatore), Lo Stato Sociale Show (Show Radiofonico andato in onda Radio2 tutte le domeniche per un anno); 2020: PANDEMIA! (detto alla Mike Bongiorno); 2021: Festival di Sanremo con la canzone Combat Pop e pubblicazione di “Attentato alla musica italiana” raccolta di 5 EP ognuno realizzato dai singoli componenti della band ovvero Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo; per gli amici: Lo Stato Sociale. 2022: Ristampa in vinile per il decennale di “Turisti della democrazia (LP, edizione limitata numerata)”, “Turisti della democrazia: Il Bootleg Live!” (Raccolta di versioni live inedite e cover) e tour per festeggiare che va sempre bene.

https://www.instagram.com/ lostatosociale/

Info web

https://www.facebook.com/statosociale

https://www.facebook.com/csopedro

https://www.lostatosociale.net

Foto articolo da comunicato stampa e Lo Stato Sociale ph. Jessica De Maio