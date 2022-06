Lo Stato Sociale a Sherwood Festival

Orario non disponibile

Nel decimo anniversario dall’uscita di “Turisti della democrazia”, il 17 giugno Lo Stato Sociale ritorna tra le braccia di una foresta amica, quella di Sherwood Festival, per dare il via all’edizione 2022 con un concerto imperdibile che vedrà com opening act gli España Circo Este.

Una serata unica che riunirà sotto il palco gente che si vuole bene e si somiglia, che è cresciuta e anche invecchiata, con il solo obiettivo di condividere insieme un momento speciale in cui tornare, proprio come dieci anni fa, a cantare a squarciagola le canzoni che ci hanno accompagnato per tutto questo tempo.

Oggi come allora, il biglietto mantiene un prezzo simbolico rientrando nella formula “1euro può bastare”.

«In anni difficili da comprendere – racconta la band – abbiamo pensato che un segnale importante da dare sia riprendere alcune abitudini che hanno distinto Lo Stato Sociale, anche grazie al supporto di realtà come Sherwood: biglietti popolari, perché in fondo noi siamo la musica della mutua. E quindi, con non poca emozione, possiamo darci appuntamento il 17 giugno a Sherwood Festival: 1 euro può bastare».

España Circo Este

Oltre 500 concerti tra Italia, Europa ed America, per la band España Circo Este. La musica degli E.C.E. è un mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae. Un sound unico ribattezzato Tango-Punk.

Apertura cancelli: 19.

Sherwood

Con più di 150mila utenti solo nell’ultima edizione, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: lo Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, lo Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2019 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come lo Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

