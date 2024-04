Lo Stato Sociale, l’ultimo concerto del 2024 sarà a Sherwood festival

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il 25 giugno Lo Stato Sociale torna a Sherwood Festival. Si tratterà di uno speciale ritorno, dal sapore dolce amaro, dopo la recente scomparsa di Matteo Romagnoli, storico manager della band e fondatore di Garrincha Dischi. Albi, Checco, Lodo, Bebo e Carota saliranno sul palco per l’ultimo concerto (per un po’), come dichiarato da loro stessi: “L’ultimo disco e l’ultimo tour sono stati i più difficili della nostra vita. Nel 2023 questa band ha cambiato per sempre la sua forma, da sei siamo diventati cinque senza volerlo e senza poterlo evitare. Ora abbiamo bisogno di tempo -tanto o poco, non lo sappiamo- per guardarci dentro negli occhi e capire cosa fare da grandi. Prima di prenderci questo tempo per noi vorremo salutarvi tutti e per farlo abbiamo pensato ad un ultimo concerto, in un posto del cuore: a Sherwood Festival, dove siamo sempre stati a casa e dove torneremo ogni volta a fare la festa di cui abbiamo bisogno.” Un invito a tutti coloro che hanno amato e continuano ad amare Lo Stato Sociale, in una data storica, al costo simbolico di un solo euro, che chiuderà il loro tour estivo, e che vedrà per l’appunto il gruppo per l’ultima volta insieme su un palco, almeno per un po’ di tempo. Lo Stato Sociale non è però l’unico annuncio di questa settimana del festival padovano: alla line-up si sono aggiunti anche Sanguisugabogg (12 giugno) nel nuovo appuntamento “Built To Blast Sherwood” in collaborazione con Trivel Collective e Versus Music Project, Barbascura X (14 giugno) e Motta (12 luglio), per tre date al costo sempre di un euro. Sul main stage di Sherwood protagonista quindi non solo la musica: Barbascura X è un chimico, divulgatore scientifico, stand-up comedian, scrittore, autore, performer teatrale, cantautore e youtuber italiano originario di Taranto. È considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, e il primo come numero di follower. La sua rubrica principale è Scienza Brutta, la celebre e irriverente serie di divulgazione scientifica sulla natura in salsa satirica. Dal 2021 è anche autore e conduttore di programmi televisivi di divulgazione scientifica, oltre che monologhista satirico/stand-up comedian per Comedy Central. Ha vinto il vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020 Giancarlo Dosi, per il libro pubblicato da Edizioni Tlon "Il genio non esiste (e a volte è un idiota)" e del premio nazionale della satira 2023 per "Il satiro scientifico". A Padova arriverà con il suo Amore Bestiale: “Tutto quello che non volevi sapere sul sesso e che ignoravi di temere. Un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Bizzarrie, acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente male. Il satiratore scientifico Barbascura X ci tiene a ricordare che, nonostante i suoi gusti opinabili nella scelta degli spettacoli, ha un dottorato in chimica quindi non può essere giudicato.” Per i concerti a pagamento in programma di Sherwood Festival, i biglietti sono disponibili sul sito www.sherwoodfestival.it e sui circuiti di vendita ufficiali. Bio Sherwood: Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival. Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo. Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri. Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui). CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO – dal 07/06 al 13/07 7 giugno 2024 | MARGHERITA VICARIO (1€ può bastare) 11 giugno 2024 | PENDULUM LIVE 12 giugno 2024 | Built to Blast Sherwood w/ SANGUISUGABOGG + Silver + Miasmic Serum (1€ può bastare) 13 giugno 2024 | ARIETE 13 giugno 2024 | BARBASCURA X (1€ può bastare) 23 giugno 2024 | IDLES 25 giugno 2024 | LO STATO SOCIALE (1€ può bastare) 26 giugno 2024 | Sherwood Goes HC #8: SLUG GORE, Rough Touch, Slowchamber (1€ può bastare) 27 giugno 2024 | SALMO + NOYZ NARCOS 28 giugno 2024 | Reggae Day #8: ANTHONY B + Attila (1€ può bastare) 3 luglio 2024 | BAD RELIGION + Special guest 4 luglio 2024 | GAZZELLE 11 luglio 2024 | GEMITAIZ 12 luglio 2024 | MOTTA (1€ può bastare)